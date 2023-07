Kylie Jenner bereut eine vergangene Schönheitsoperation. Das gestand der Reality-Star im Gespräch mit seiner Freundin Stassie Karanikolaou.

Kylie Jenner zeigt Reue: In der aktuellen Folge der Reality-Show "The Kardashians" (zu sehen auf Disney+) drückt der Reality-Star Bedauern über eine zurückliegende Brustoperation aus. "Ich wünschte, ich hätte sie nie machen lassen", sagt Jenner in einem emotionalen Gespräch mit ihrer Freundin Stassie Karanikolaou: "Ich empfehle jedem, der darüber nachdenkt, zu warten, bis man Kinder bekommen hat."

Am 1. Februar 2018 brachte die damals 20-jährige Jenner Töchterchen Stormi zur Welt. Kurz vor der Schwangerschaft hatte sie sich an den Brüsten operieren lassen. Dies verursacht nun Gewissensbisse. Sollte ihre Tochter sich eines Tages zu demselben Schritt entscheiden, würde ihr das "das Herz brechen", sagt Jenner in der Show.

Kylie Jenner räumt in Reality-TV-Show mit Vorurteil auf

Im Februar 2022 brachte Jenner einen Sohn Aire zur Welt. 2023 trennte sie sich vom Vater der Kinder, dem US-Rapper Travis Scott. In "The Kardashians" räumt Jenner auch mit einem Gerücht auf, welches sie seit Jahren verfolgt: Sie sei immer ein selbstbewusstes Kind gewesen. "Ich habe mich immer selbst geliebt - ich liebe mich immer noch - und eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass ich dieses unsichere Kind war und dass ich so viele Operationen hatte, um mein ganzes Gesicht zu verändern, was falsch ist, ich habe nur Füllungen bekommen."

Zwar gab sie zu, in der Vergangenheit Fotos von sich bearbeitet zu haben. Inzwischen habe sie damit aber aufgehört: "Ich habe einfach das Gefühl, dass wir einen riesigen Einfluss haben", erklärt sie. Im Internet gäbe es "so viele junge Mädchen", die ihre Bilder "komplett bearbeiten". Sie selbst habe diese Phase auch durchgemacht, inzwischen stünde sie besser da.