"Wie ein Stier, der rot sieht": Gloria Glumac leistete sich bei "Das große Promi-Büßen" einen Mega-Ausraster. Dabei kam unfreiwillig Yvonne Woelke zwischen die Fronten. Doch alles ließ die sich auch nicht gefallen ...

Hitziger Zwischenfall bei "Das große Promi-Büßen": Normalerweise sorgt in der ProSieben-Sendung die "Runde der Schande" bei Olivia Jones für das meiste Aufsehen. In der jüngsten Folge überschattete allerdings ein grober Ausraster die tränenreiche Beichte von Reality-Star Eric Sindermann. Im Mittelpunkt des heftigen Zoffs stand Gloria Glumac. Schon bei "Temptation Island" und "Prominent getrennt" war die 31-Jährige mit einem kurzen Geduldsfaden aufgefallen. Nun machte sie auch bei "Das große Promi-Büßen" ihrem Ruf alle Ehre.

In der jüngsten Folge brodelte es ordentlich bei Glumac, als ihre weitere Teilnahme in der Show in einem Exit-Match auf der Kippe stand. "Hätte ich meine 'Runde der Schande' schon gehabt, wäre mir das sch***egal", fluchte der Reality-Star. Yvonne Woelke versuchte sie daraufhin zu besänftigen - und bekam die volle Breitseite ab. "Laber mich nicht voll, Alter. Ganz ehrlich, halt deine dumme Schnauze!", verlor Glumac völlig die Fassung.

Bei Gloria Glumac und Yvonne Woelke flogen die Fetzen

Doch auch Woelke war nicht auf den Mund gefallen. "Sag mal, bei dir hackt's! Warum redest du mit mir so?", wehrte sie sich. Mit der Reaktion ihrer Kontrahentin hatte sie aber wohl nicht gerechnet. Wie von der Tarantel gestochen ging Glumac auf Woelke zu und pestete: "Lass mich in Ruhe. Verpiss dich!" Erst als "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer und YouTuber Leon Machère einschritten, beruhigte sich die Lage.

"Die ist ja komplett auf Yvonne zugelaufen, wie so ein Stier, der rot sieht. Wären Patrick und ich nicht dazwischen gewesen, ich glaube, das hätte geknallt", vermutete Machère im Anschluss. Glumac spielte die Auseinandersetzung dagegen herunter - und schob Woelke den schwarzen Peter zu. "Wenn jemand zu mir sagt: 'Lass mich in Ruhe! Geh weg!' Dann lass' ich diesen Menschen", beschrieb sie ihre - recht exklusive - Sicht auf die Dinge.

Ihre "Runde der Schande" bekam die 31-Jährige letztlich doch noch, nachdem sie das Exit-Spiel für sich entschieden hatte. Trotzdem ist sie ab sofort nicht mehr bei "Das große Promi-Büßen" dabei. Grund: Obwohl Patrick Romer von seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern rausgewählt wurde, verließ Gloria Glumac freiwillig die TV-Sendung.