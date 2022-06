2019 begeisterte Joaquin Phoenix als "Joker", eine Fortsetzung ist bereits bestätigt. Glaubt man Brancheninsidern, wird der düstere Clown aus dem DC-Universum Gesellschaft von Lady Gaga bekommen: Sie steht offenbar in Verhandlungen um die Rolle der Harley Quinn.

Erst seit einigen Tagen ist bekannt, dass der ikonische Batman-Schurke Joker zurückkehren wird. Die Fortsetzung des Films von 2019 sei nach Aussagen von Regisseur Todd Phillips bereits in Arbeit und trägt den Titel "Joker: Folie à Deux". Während Phoenix' Rückkehr in seiner oscarprämierten Rolle bereits sehr wahrscheinlich ist - Phillips postete auf Instagram ein Bild des Drehbuchs in den Händen des Schauspielers -, steht ein weiterer Superstar offenbar in Verhandlungen: Lady Gaga.

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, sei die Sängerin und Schauspielerin ("A Star is Born") bereits im Gespräch für die Rolle der Harley Quinn. Bisher werden Details über den Charakter unter Verschluss gehalten, allerdings ist er bereits aus anderen Filmen und Comics bekannt. Darin ist Harley Quinn zunächst die Psychiaterin des Jokers in der Nervenheilanstalt Arkham Asylum, bis sich die beiden verlieben und zu Komplizen werden. Ob Todd Phillips sich noch weiterer Charaktere aus dem DC-Universum bedienen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Obendrein gibt es noch eine Besonderheit über die "Joker"-Fortsetzung, die der "Hollywood Reporter" aus internen Quellen erfahren haben will: "Joker: Folie à Deux" soll offenbar ein Musical werden.

Auch über die Handlung wird bereits spekuliert. Der Titel "Folie à Deux" könnte auf eine Verbindung von Arthur Fleck alias Joker sowie Thomas Wayne hindeuten. Im ersten Teil wird darauf angespielt, dass es sich bei Wayne um Flecks wirklichen Vater handeln könnte.