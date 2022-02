Als Landwirtschaftsminister hat es sich Cem Özdemir zur Aufgabe gemacht, das "pervertierte System" der Fleischindustrie grundlegend zu reformieren. Markus Lanz bohrte im ZDF-Talk hartnäckig nach: Werden sich Menschen mit geringem Einkommen in Zukunft kein Fleisch mehr leisten können?

Er hat dem Billigfleisch den Kampf angesagt: Seit dem Amtsantritt Cem Özdemirs (Bündnis 90/Die Grünen) als Landwirtschaftsminister im Dezember kümmert sich erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein bekennender Vegetarier um das Wohl von Nutztieren und die Belange von Landwirten. Ein Unterfangen, das in den vergangenen Wochen wiederholt mit Gegenwind konfrontiert war: Immer wieder standen Özdemirs Pläne, die Landwirtschaftspolitik grundlegend zu ändern, in der Kritik. Auch Markus Lanz warf seinem Studiogast am Mittwochabend vor, bei der Reform sozial Schwächere zu vernachlässigen - und wollte den Politiker immer wieder zu einer eindeutigen Aussage drängen.

Özdemirs Erklärung, dass die derzeitige Landwirtschaft ein "pervertiertes System" sei, in dem das Prinzip "immer höher, immer schneller, immer weiter" gelte und man deshalb einen neuen Kurs einschlagen müsse, erwiderte Lanz mit der Frage: "Was heißt das? Lebensmittel werden teurer?" Es gebe verschiedene Modelle, um die Neuausrichtung zu finanzieren, antwortete Özdemir, beispielsweise "über die Mehrwertsteuer, über ein Umlagesystem oder privatwirtschaftlich". Der Grünen-Mann beteuerte: Die Mehrheit der Bevölkerung stimme einer solchen Veränderung zu.

Markus Lanz: "Am Regal endet die Moral"

"Am Regal endet die Moral", widersprach Lanz - und bohrte erneut nach: "Wie machen das Leute, die deutlich weniger Einkommen haben? Essen die nur noch einmal in der Woche Fleisch, oder gar nicht? Werden die alle Vegetarier?" Landwirtschaftspolitik ersetze nicht Sozialpolitik, setzte Özdemir dem entgegen. Als Landwirtschaftsminister falle "weder Mindestlohn noch Heizkostenzuschlag" in sein Aufgabengebiet. Diese Antwort ließ der Moderator nicht gelten: "Ist Fleisch dann etwas für Gutverdiener?"

Eine Frage, die Özdemir "vor allem von Profiteuren des jetzigen Systems" gestellt bekomme, wie der ehemalige Vorsitzende der Grünen anmerkte. Wer "Ramschpreise" beim Fleisch fordere, unterstütze eine Landwirtschaftspolitik, "bei der alle Kleinen rausfliegen, da muss man ehrlich sein". Stichwort für Markus Lanz: "Dann seien Sie doch jetzt mal ehrlich. Wird Fleisch teurer? Oder gibt es weniger Fleisch? Sagen Sie doch einfach, Fleisch wird teurer!" Es werde nicht gehen, "ohne, dass man am Preis macht", räumte Özdemir schließlich ein. "Logischerweise."