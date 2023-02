Kaum eine Spiele-Heldin ist so bekannt wie Lara Croft - und kaum eine hat so viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Nun steht sie wieder einmal vor einem multimedialen Comeback. Bei Amazon. Höchste Zeit also, die Karriere der verführerischen Action-Archäologin Revue passieren zu lassen.

Sie war die erste prominente weibliche Spiele-Heldin, zierte die Titelseiten von Illustrierten, wurde im "Playboy" abgedruckt und hat wesentlich dazu beigetragen, Videospiele salonfähig zu machen: Lara Croft gehört zu den bekanntesten digitalen Ikonen der Welt. Und dennoch hat auch sie Höhen und Tiefen erlebt. In Kürze steht sie wieder einmal vor einem multimedialen Comeback. Bei Amazon. Sehen Sie in dieser Bildergalerie, wie alles seinen Anfang nahm - und wie sich Lara Croft im Lauf der Jahre veränderte.