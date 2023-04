Erstaunliche Starallüren: Lars Ulrich, Schlagzeuger von Metallica, war zu Gast beim "Club Random"-Podcast und erinnerte sich an eine komische Geschichte mit Mick Jagger und den Rolling Stones zurück: Ulrich und seine Band durften dem Sänger 2005 nicht in die Augen schauen.

Als Rockstar hat man für gewöhnlich interessante Geschichten auf Lager: So auch Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich, der kürzlich im "Club Random"-Podcast mit Bill Maher zu Gast war. Im Gespräch erzählte Ulrich eine bizarre Anekdote zu den Rolling Stones und insbesondere ihrem Sänger Mick Jagger aus dem Jahr 2005. Damals spielte Metallica als Vorband der Stones Konzerte in Kalifornien - und kamen mit bemerkenswerten Starallüren in Berührung.

Jagger sei auf dem Weg zu seinem persönlichen Fitnessstudio gewesen und ein Assistent hätte die Metallica-Mitglieder darauf hingewiesen, dass sie dem Sänger nicht in die Augen sehen sollten, wenn er an ihnen vorbeiginge. Auch ein Gespräch sei nicht erwünscht gewesen. Erst kurz vor dem Auftritt durfte die Metal-Band mit den Stones reden, doch wirklich unterhalten hätten sie sich laut Ulrich damals nicht.

"Uns wurde gesagt, dass wir uns mit den Rolling Stones fotografieren lassen können, wenn sie auf die Bühne gehen. Es gab noch eine andere Vorband, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber die beiden Vorbands waren im Tunnel vor der Bühne", berichtete Ulrich. Dann "kamen die Stones [...] und machten ein Foto. Ich glaube nicht, dass sie dafür überhaupt richtig angehalten haben."

Damals stand Metallica kurz vor der Trennung

"Sie wurden sozusagen mitten im Gehen erwischt oder schon vorher ausgebremst. Und dann kamen sie zu uns und wir ließen uns mit den Stones fotografieren. Das war's dann auch schon", erklärte der 59-Jährige. Trotzdem sei die Band um Ulrich sehr dankbar für diese Möglichkeit gewesen. Denn damals soll Metallica kurz vor der Trennung gestanden sein. "Die haben uns angerufen und gesagt: 'Spielt doch ein paar Konzerte mit uns in Kalifornien.' Wir haben uns darauf geeinigt, dass man zu den Rolling Stones nicht Nein sagt, und damit hatte es sich dann erledigt."

Und wie geht Metallica mit ihren Vorbands um? "Wir geben uns immer Mühe, ich gehe immer zu unseren Vorgruppen und begrüße sie, ich schaue ihnen in die Augen", erklärte Ulrich. "Ich frage sie, ob sie etwas brauchen." Wenn jemand auf einer Metallica-Bühne spiele, "möchte ich, dass er sich wie zu Hause fühlt".