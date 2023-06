Ab Herbst 2023 ist die neue Comedyserie "Last Exit Schinkenstraße" auf Prime Video verfügbar, mit Heinz Strunk und Marc Hosemann in den Hauptrollen. Doch auch restliche Cast ist hochkarätig besetzt.

Es wird musikalisch bei Prime Video: Wie der Streaminganbieter verkündete, wird es im Herbst 2023 eine neue deutsche Comedyserie geben. In der sechsteiligen Produktion "Last Exit Schinkenstraße", die in Hamburg und auf Mallorca spielt, werden Heinz Strunk und Marc Hosemann als erfolglose Musiker zu sehen sein. Auch die Nebendarsteller wurden mit echten Stars besetzt.

So werden an der Seite von Strunk und Hosemann Schlagerstar Mickie Krause, Olli Schulz, Bjarne Mädel, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Charly Hübner, Katharina Wackernagel und Bettina Stucky zu sehen sein. Letztere wird die Ehefrau von Hosemanns Rolle verkörpern. In welche Figuren die anderen Nebendarsteller schlüpfen werden, gab Prime Video noch nicht bekannt.

"Wir fühlen uns geehrt, mit dem preisgekrönten Autor und Komiker Heinz Strunk an einem neuen Prime Video Projekt zu arbeiten", erklärte Produzentin Nina Etspüler. Sie und Produzent Pierre Uebelhack seien "stolz darauf, ein so talentiertes Team zu haben und ein originelles und unterhaltsames Erlebnis für die Zuschauer zu schaffen."

Darum geht es in der Serie

Die Comedyserie dreht sich um den Trompeter Torben ( Marc Hosemann) und den Saxofonisten Peter ( Heinz Strunk), die aus ihrer Tanzband geschmissen werden. Was sollen die Musiker nun tun? Bei einer Session kommt ihnen eine Idee: Sie wollen ihr gewohntes Umfeld verlassen und auf Mallorca so richtig durchstarten. Doch auf ihrem Weg müssen sie sich vielen Herausforderungen - wie Affären, Songklau und Konkurrenzdenken - stellen.

"In meiner nun auch nicht gerade kurzen Laufbahn ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass ein Projekt, noch dazu ein solch komplexes, unter einem derart glücklichen Stern gestanden hat", zeigte sich Strunk begeistert: "In aller Unbescheidenheit: 'Last Exit Schinkenstraße' tritt den Beweis an, dass es jenseits teutonischer Comedy-Tristesse, die das Land seit vielen Jahren in Humorlosigkeit erstarren lässt, mal wieder etwas von komischer Relevanz entstanden ist."