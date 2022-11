Welcher deutsche Nationalspieler ist am sympathischsten? Und welchen Fußballer finden Frauen am attraktivsten? - Auf Fragen wie diese weiß nun der "Playboy" eine Antwort.

Es ist offiziell: Manuel Neuer ist aus Frauensicht der attraktivste deutsche Nationalspieler. Wie das Meinungsforschungsinstitut Norsat im Auftrag von "Playboy" in einer repräsentativen Umfrage herausfand, lässt der DFB- und FC-Bayern-Torwart die Herzen von 13 Prozent der befragten Frauen höher schlagen - und liegt somit auf Platz eins der deutschen Mannschaft. Auch im Sympathie-Ranking schafft es der 36-Jährige weit nach oben: Thomas Müller ist der einzige Spieler, mit dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage noch lieber "ein Bier trinken würden".

Die größte Vorbildfunktion schreiben die meisten Befragten (16 Prozent) ebenfalls dem FC-Bayern-Star Müller zu.

Es müllert - auch bei den Spielerfrauen

Auch in puncto Spielerfrauen fällt der Name Müller am häufigsten: Lisa Müller, Ehefrau von Thomas Müller, ist laut "Playboy" die attraktivste und sympathischste Frau an der Seite eines Nationalspielers. In Sachen Attraktivität lässt die 33-jährige Dressurreiterin somit das Model Izabel Goulart hinter sich, die mit dem Eintracht-Frankfurt-Torwart Kevin Trapp verlobt ist und es auf Platz zwei schafft. Den dritten Platz belegt die Juristin Lina Kimmich. Sie ist mit Joshua Kimmich verheiratet und gilt unter den mehr als 1.000 Befragten zudem als sympathischste Spielerfrau nach Lisa Müller.