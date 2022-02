Im ZDF-"heute-journal" erneuerte Karl Lauterbach seine Kritik an Markus Söders Ankündigung, die beschlossene Teil-Impfpflicht in Bayern auszusetzen. Er appellierte an die "ganz normale Vernunft" des Ministerpräsidenten. Lockerungen wie in Israel schloss Lauterbach zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Das Bundesland Bayern hat angekündigt, die im Bundesrat verabschiedete Teil-Impfpflicht für medizinisches Personal auszusetzen. Ein Vorgang, der den Bundesgesundheitsminister empört. Ausrichten kann er gegen den Alleingang von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedoch wenig, wie Karl Lauterbach zugeschaltet im ZDF-"heute journal" einräumte. "Wir können das Land Bayern kaum zwingen, sich an die Absprachen zu halten", entgegnete Lauterbach im Gespräch mit Moderatorin Marietta Slomka. "Ich hoffe, dass Herr Söder noch einlenkt."

Schließlich gehe es um den Schutz von Menschen, die besonders gefährdet seien: "Ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen, kranke Menschen in Krankenhäusern. Aber eine richtige Mechanik, Herrn Söder zu zwingen, haben wir nicht." Lauterbach: "Ich hoffe, wir können hier noch mit der ganz normalen Vernunft arbeiten."

"Es ist unbeliebt, das Gesetz umzusetzen"

Das Gesetz könne zwar nicht einfach "zurückgedreht werden", wenn ein Bundesland jedoch signalisiere, man kontrolliere die Umsetzung nicht, sei es "schwierig". Argumente, der Bund liefere nicht genügend Unterstützung zur konkreten Umsetzung, hält Lauterbach für vorgeschoben. "Es ist unbeliebt, das Gesetz umzusetzen, weil die Einrichtungen für eine kurze Zeit zumindest Mitarbeiter verlieren." Jedoch gehe es um den Schutz vor schwerer Krankheit und Tod, das sei "keine Kleinigkeit". Zudem könnten Anhörungen der nicht geimpften Mitarbeiter schriftlich durchgeführt und von den stark belasteten Gesundheitsämtern an Arbeitsmediziner ausgelagert werden.

Auch den Einwand, dass auch Geimpfte die aktuell dominierende Omikron-Variante des Coronavirus verbreiten, ließ der SPD-Politiker nicht gelten: Das Risiko, sich überhaupt anzustecken, sei für Geimpfte geringer, das Risiko, jemand anderen zu infizieren aufgrund der geringeren Viruslast ebenso. Dass die Impfung "sowieso nichts bringt", sei auch nicht Markus Söders Position und zudem wissenschaftlich nicht haltbar.

Lauterbach: "Wir haben hier wirklich Erfolg"

Schließlich sprach Marietta Slomka das Beispiel Israels an. Dort würden bei hohen Fallzahlen und noch niedrigerer Impfquote als in Deutschland viele Maßnahmen nun zurückgenommen. Für Lauterbach ist das kein Vorbild: "Ich habe ausgerechnet, wie viele Menschen mit der Strategie Israels sterben würden, wenn wir ähnlich vorgehen würden", erwiderte der Epidemiologe. Er sei dabei auf eine Quote von 400 bis 500 Toten pro Tag gekommen - im Vergleich zu 100 bis 150 Menschen, die derzeit in Deutschland an Covid-19 stürben - "immer noch zu viel", wie er betonte. Lauterbach: "Die Vorgehensweise von Israel ist für uns nicht vorbildlich, und sie ist in Israel sehr umstritten."

Zum Argument, wer sich für besonders gefährdet halte, müsse ja nicht in den Club zum Feiern gehen, erwiderte der Bundesminister: "Das ist ja das Traurige: Der ältere Mensch, der im Leben nicht auf die Idee käme, in den Club zu gehen, wird von jemandem infiziert, der dort gewesen ist und die Ansteckung weiterträgt. Das ist, was wir nicht wollen."

Hoffnung auf eine Entspannung der Lage machte der Gesundheitspolitiker jedoch schon für die nahe Zukunft: "Ich bin sehr sicher, dass die Welle bis Ostern bricht." Eine Stabilisierung der Fallzahlen könne bereits in den nächsten zwei Wochen eintreten, wenn man nicht unvorsichtig agiere. "Dafür dass wir so viele ungeimpfte ältere Menschen haben, haben wir eine relativ niedrige Sterberate gehabt. Das ist aus meiner Sicht eine Leistung. Wir müssen der Bevölkerung auch sagen: Weshalb machen wir das alles? Wir haben hier wirklich Erfolg - deutlich weniger Todesfälle als sonst zu erwarten gewesen wären."