Christopher Meloni sieht fit aus wie eh und je. Wer's nicht glaubt: Der 60-Jährige geht in "Law & Order: Organized Crime" (zu sehen auf 13th Street, Sky) wieder einmal voller Elan auf Verbrecherjagd. Details zu seiner Form verriet er nun in einem Interview.

Das "Law & Order"-Universum geht in die nächste Runde. Zwölf Jahre lang, von 1999 bis 2011, ermittelte Hollywood-Star Christopher Meloni als Detective Elliot Stabler in der "Special Victims Unit" von Manhattan. Nach seinem Ausstieg herrschte Trauerstimmung bei Fans und Kollegen zugleich! Jetzt, knapp zehn Jahre später, kehrt der 60-Jährige in "Law & Order: Organized Crime" (zu sehen auf 13th Street, Sky) zurück zu seiner Kultrolle. Gegenüber der Agentur teleschau verriet Meloni nun, wieviel Druck er sich selbst mit seinem Comeback gemacht hat.

"Ich habe die Rolle natürlich nie ganz abgelegt", erklärte Meloni. "Trotzdem waren vor allem die Wochen vor meinem Comeback nervenaufreibend. Ich hatte Lampenfieber wie ein Footballspieler, der kurz davor steht, aufs Feld zu rennen. Ich hatte so viele Gedanken und Gefühle in mir. Es war chaotisch, aber in dem Moment, in dem die Kamera auf mich gerichtet war, hat es sich plötzlich so angefühlt, als wäre keine Zeit vergangen. Es hat sich alles richtig angefühlt."

"Es war wirklich hart!"

Christopher Meloni startete seine Reise bei "Law & Order" mit Ende 30. Mittlerweile ist er 60 Jahre alt. Dazu sagte der Schauspieler offen: "Ich musste mich dieses Mal ganz anders auf die Rolle vorbereiten. Es war wirklich hart! Ich habe angefangen, wie ein Irrer zu trainieren. Ich wollte einfach nicht, dass die Fans enttäuscht oder gar geschockt von meinem Aussehen sind. Ich wollte für die Rolle wieder muskulös und steinhart aussehen."

Meloni ergänzte lachend: "Mit Blick auf mein Gesicht wird aber schnell klar, dass ich gealtert bin. Umso wichtiger war es mir, dass mein Körper eine gewisse Stabilität ausstrahlt. Ich würde sogar sagen, dass ich heute besser aussehe als damals." Wie er das geschafft hat? "Ich habe aufgepasst, was ich esse und habe den Alkohol von meiner Liste gestrichen. Und das, obwohl ich niemals 'Nein' zu einem guten Tequila oder Wein sagen würde!"