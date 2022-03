Der US-amerikanische Schauspieler Ned Eisenberg ist tot. Er starb bereits am Sonntag im Alter von nur 65 Jahren.

Es ist eine traurige Nachricht für die Fans der US-Fernsehserie "Law & Order": Ned Eisenberg, der seit 1997 den Strafverteidiger Roger Kressler mimte, ist tot. Er starb bereits am Sonntag in seinem zu Hause in New York. Dies bestätigte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem "People"-Magazin. Eisenberg wurde nur 65 Jahre alt.

Vor zwei Jahren waren bei Eisenberg ein Gallenblasenkarzinom und ein Augenmelanom diagnostiziert worden. Seither habe der Schauspieler "tapfer gegen seine beiden Krebsdiagnosen gekämpft", heißt es in einem Statement seiner Ehefrau Patricia. Trotz der erschütternden Diagnose habe er weiter im Showgeschäft gearbeitet: Er wollte sicherstellen, "dass seine Krankenversicherung für ihn und seine Familie" bestehen bleibe.

Eisenberg wurde am 13. Januar 1957 in New York geboren. Im Jahr 1985 übernahm er seine erste Hauptrolle in dem Film "Key Exchange". Es folgten Auftritte am Broadway sowie in zahlreichen Serien wie "Der Equalizer", "Mare of Eastown", "Blacklist" oder "Miami Vice". Neben seiner Ehefrau hinterlässt Eisenberg den gemeinsamen Sohn Lino.