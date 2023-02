Deutsche Serienfans kannten US-Schauspieler Richard Belzer vor allem als mürrischen New Yorker Cop John Munch aus der TV-Serie "Law & Order: Secial Victims Unit". Am Sonntag ist der 78-Jährige in seinem Haus in Süd-Frankreich verstorben.

US-Schauspieler Richard Belzer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren in seinem Haus in Süd-Frankreich verstorben, wie sein Manager Eric Gardener laut übereinstimmenden Medienberichten mitteilte. Bekannt wurde Belzer vor allem für seine Rolle des Ermittlers John Munch aus der Krimi-Serie "Law & Order: Special Victims Unit". Bis 2016 spielte er in über 300 Folgen den New Yorker Polizisten einer Spezialeinheit für Sexualverbrechen.

Bereits in den 70er-Jahren stand der Komiker für "Saturday Night Live" vor der Kamera. In seiner Karriere wirkte er in zahlreichen Filmen als Nebendarsteller mit, unter anderem im Klassiker "Scarface" und "Species II". Außerdem hatte er Gastauftritte in Serien wie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI", "Superman - Die Abenteuer von Luois & Clark" oder "Miami Vice".

Anteilnahme von Kollegen

Genaue Angaben zur Todesursache gibt es nicht. Belzer ist in seinem Haus im französischen Bozoul friedlich verstorben, wie Manager Gardener berichtet. Seine Frau Harlee Mcbride und seine Stieftochter waren an seiner Seite.

Schauspielerin Mariska Hargitay, die ebenfalls in der "Law & Order-Serie" mitwirkte, teilte auf Instagram mit, dass sie ihren langjährigen Serienpartner sehr vermissen wird. Auch seine ehemalige "Saturday Nigth Live"-Kollegin Laraine Newman (70) verabschiedete sich auf Twitter von ihm: "ich bin so traurig, dass Richard Belzer von uns gegangen ist. Ich habe ihn so geliebt. Er war einer meiner ersten Freunde, als ich nach New York zu 'Saturday Night Life' gekommen bin. Wir waren jede Woche zusammen Hummer essen. Einer der lustigsten Menschen überhaupt."

Auch der Produzent der Serie, Dick Wolf, würdigte den Schauspieler auf Twitter. Mit seiner Rolle als John Munch habe Belzer eine der ikonischsten TV-Figuren geschaffen.