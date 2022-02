Die Angst geht wieder um in Harlow: Der blutdürstige Killer Leatherface zieht bei Netflix einmal mehr seine blutigen Kreise. In der Neuauflage des Slashers "Texas Chainsaw Massacre" versetzt der Mörder mit der Kettensäge alle in Angst und Schrecken. Nur eine stellt sich ihm todesmutig in den Weg.

Im Horror-Genre jagt seit geraumer Zeit ein Comeback das nächste: Im Herbst 2021 bekam die "Saw"-Reihe mit "Saw: Spiral" den mittlerweile neunten Filmableger spendiert. Nur wenige Wochen später mordete Kultfigur Michael Myers in "Halloween Kills" und lieferte sich ein Duell mit der wütenden Jamie Lee Curtis. Zu Ende erzählt ist seine Geschichte aber noch nicht. Mit "Halloween Ends" steht schon der nächste Teil des Franchise in den Startlöchern. Ab 18. Februar mischt auch Netflix in der Renaissance ikonischer Horrorstoffe mit und wirft in "Texas Chainsaw Massacre" die Kettensäge an. 50 Jahre war Leatherface (Mark Burnham) wie vom Erdboden verschluckt. Doch als eine Gruppe Jugendlicher in seinen Kosmos in der texanischen Kleinstadt Harlow eindringt, wird der Serientäter aus seinem Versteck gelockt. Den Freunden Lila (Elsie Fisher), Melody (Sarah Yarkin, "Happy Deathday 2U"), Ruth (Nell Hudson, "Outlander") und Dante (Jacob Latimore) droht fortan hinter jeder Ecke der blutige Tod. Derweil wittert Sally (Olwen Fouéré), die einzige Überlebende des grausamen Massakers von 1974, die lange ersehnte Gelegenheit zur Rache. Kettensägenmörder mit Kultcharakter Zwar ermöglichte Netflix vorab keine Einblicke in den neuen Horrorstreifen von Regisseur David Blue Garcia, der Trailer stellt aber ein Blutbad sondergleichen in Aussicht. Dafür gibt der Streamingdienst einer Reihe von eher unbekannteren Nachwuchsdarstellern die Chance, sich zu beweisen. Hinter den Kulissen setzt Netflix hingegen auf bewährte Expertise: Die Ideengeber zum Leatherface-Comeback, Fede Álvarez und Rodo Sayagues, verantworteten bereits Genre-Erfolge wie "Evil Dead" und "Don't Breathe". Der Zugriff auf den Ursprungsfilm über den Killer mit der Maske aus Menschenhaut, "Blutgericht in Texas" (1974), ist übrigens erst seit Ende 2011 wieder legal. Zuvor war der Schocker von Tobe Hooper über 30 Jahren auf dem Index gestanden. Erst nach langem Streit gab die Prüfstelle grünes Licht - ohne Jugendfreigabe, versteht sich. Trotzdem avancierte die knatternde Kettensäge unter Slasherfans zum Kultobjekt. Sequels, Prequels und Remakes ließen das Franchise auf insgesamt acht Filme anwachsen. Wie häufig bei Horror-Reihen der Fall spalteten die Ableger Horrorenthusiasten ob der schwankenden Qualität. Wo sich die Netflix-Fortsetzung einordnet, entscheidet sich ab 18. Februar.