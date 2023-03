So leicht ist das gar nicht, wenn man sich das Leben leichter machen will. Die Kandidaten aus dem SAT.1-Abspeckcamp von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" können ein Lied davon singen. Da mischen sich aber immer mehr Misstöne in den Chorus: Lagerkoller, Partnerstress.

Die Kandidaten im Abspeck-Camp von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" (SAT.1) werden sichtbar dünner - und die Nerven auch. Denn nach acht Wochen Trainingspower und radikal-gesunder Ernährungsumstellung machen sich auf Naxos Lagerkoller, Heimweh und Motivationslöcher breit. Campchefin Christine Theiss (43) und ihre Coaches Sigrid Ilumaa (42) und Ramin Abtin (50) wissen um die Qualität ihres "erschlankenden Dutzends", aber auch um die Gefahren: Die Truppe, so Theiss, "ist dieses Jahr sehr, sehr stark." Das ist gut. Weniger gut: "Jetzt werden kleine Ausrutscher sofort bestraft." Manchmal weiß man aber auch gar nicht, dass man "ausgerutscht" ist. "Ich habe mir nichts vorzuwerfen", reagierte Kandidatin Pia fassungslos auf ihr Wochenergebnis. "Ich habe alles so gemacht, wie immer." Das reichte diesmal nicht: Die 29-jährige vierfache Mutter hatte nur 700 Gramm innerhalb einer Woche verloren. Pia: "Eine Katastrophe." Das bedeutete nicht nur das schlechteste Ergebnis von allen, sondern auch das Aus. Für sie und ihre Partnerin Silke - im Paarmodus heißt es nämlich "mitgehangen, mitgegangen". Phillip und Oelsi wandeln bei "Leben leicht gemacht" im Motivationstal Natürlich ist Abnehmen, wenn man ein "neues, leichteres Leben" erlernen und erlangen will, nicht alles. Aber trotz allem Zusammenwachsen, trotz allem "Wir"-Gefühl und dem gemeinsamen Streiten um eine gesündere und daher bessere Zukunft, ist und bleibt LLG ein Wettkampf. Und da ist seit Jahr und Tag und mittlerweile in der 15. Staffel der wöchentliche Gewichtsverlust der Gradmesser für Wohl und Wehe und dafür, wem am Ende die 50.000 Euro Siegprämie zustehen. Pia und Silke (40) sind vorerst raus. Es hätte in Campwoche sieben aber auch andere erwischen können. Vom Gefühl her hatten, um den einstigen Top-Kicker Andreas Möller zu zitieren, nämlich Phillip (27) und Oelsi (36) ein verdammt schlechtes Feeling. "Wir haben uns gegenseitig nicht pushen können", waren beide zerknirscht selbstkritisch. Ein Motivationsloch wird nicht besser, wenn gleich zwei reinplumpsen. Als Oelsis Ergebnis, mit minus 1,5 Kilogramm zeitigte er das schlechteste Ergebnis aller Männer, sichtbar wurde, fiel auch Partner Phillip die Kinnlade runter: "Da habe ich uns schon auf der Fähre gesehen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und riesige Angst, meinen Trainer Ramin zu enttäuschen." Valentina und Laura - mühsam nähern sie sich an Phillip und Oelsi bekamen ihre neue Chance, weil sich Pias Körper zur Unzeit eine "Auszeit" nahm. "Ihr kommt alle mal auf das Plateau, wo gerade einfach nicht mehr möglich ist", erklärte Christine Theiss. Pia hatte stets gut geackert und vor dem 700-Gramm-Desaster 25,6 Kilo abtrainiert. Nie war sie bisher Wochenschlechteste gewesen, letzte Woche mit minus 4,4 Kilo sogar die Beste. Jetzt lieferte sie das schlechteste Ergebnis der ganzen Staffel. "Es tut mir so leid", schluchzte sie. Aber Partnerin Silke, die nach minus 800 Gramm vor drei Wochen auch weiß, wie Rückschläge aussehen, tröstete unter Tränen: "Du hast so gekämpft, du hast alles gegeben." Damit es Schatten geben kann, muss auch Licht da sein. Die Glanzlichter setzten diesmal bei den Mädels Laura (24) und ihre Partnerin Valentina (34) mit minus 3,3 und minus 3,1 Kilogramm. Dabei sind die beiden, wie ihr Coach Ramin, feststellte, "eine reine Zweckgemeinschaft". "Sie ist das Gegenteilvon mir", bestätigte Valentina. "Laura steht auf Hippie, ich bin Schickimicki." Tatsächlich schien es lange, die würden beide sich nur aufgrund ihrer Konkurrenz und nicht des Teamworks wegen motivieren. Erst als die Kandidaten Rückschau auf ihre Vorstellungsvideos nahmen und erkannten, wie viele Sorgen sich die Lieben daheim wegen ihres Übergewichts machten, gab es positive Emotionen. Als Valentina die Tränen kamen, weil sie ihre Schwester zagen hörte, tröstete Laura aufrichtig und liebevoll. Ein paar Tage zuvor hatte Laura noch verzweifelt gezürnt: "Wenn das hier erledigt ist, ist sie mir egal!" Meditation über dem Wasser: Ása und Robert triumphieren Dass nicht nur Körperkraft und Muskeln entscheidend sind auf dem neuen Weg stellten Ása und Robert unter Beweis. Sie (48) ist die Leichteste im Camp, er (34) der zweitleichteste Mann. Als Team funktionieren sie über Humor und Verständnis perfekt. Und das zahlte sich bei der Challenge "Hängen lassen" aus. Ein Partner neigte sich mit dem Oberkörper über die Hafenmole von Moutsoúna, der andere hielt ihn am Seil fest. "Ich halte dich, hab keine Angst", sagte Robert fest. "Da habe ich ihm vertraut und mich einfach fallen lassen", so Ása. Robert hielt, ohne zu weichen, Ása ruhte in der Schwebe und in sich, "als würde sie meditieren", meinte Laura bewundernd. Die anderen Pärchen litten unter Zipperlein aller Art. "Die Waden machen zu!" (Silke), "Die Füße tun weh!" (Laura), "Ich kann nicht mehr!" (Valentina), "Das Geschirr schneidet in die Schultern!" (Leon) oder "Ich hab Höhenangst!" (Oelsi). Die Ausreden waren zahlreich, das Ergebnis in allen fünf gespielten Runden identisch: Alle vorderen Partner gingen früher oder später baden. Nur Ása überstand die Challenge ohne Wasserkontakt. Das bedeutete auch: Sieg in allen Runden und damit fünfmal einen 400-Gramm-Bonus für die Waage! Den favorisierten Kampfkolossen um Torsten (42) und Philipp blieb nur, die Leistung des Siegerpaares anzuerkennen ("Das war sensationell") und die eigene zu kritisieren: "Das war nicht meine Challenge", gestand Salvo (37) ein, "bei jeder Runde wurde das Gefühl davorn schlimmer." Partner Torsten: "Ich hätte dich ewig gehalten - wenn du denn stehen geblieben wärst." Schluss mit kuscheln: Es naht der Duell-Modus! Den Zwei-Kilo-Bonus brauchten Ása und Robert auf der Waage dann aber gar nicht. Ása verabschiedete sich von 2,4 Kilo und wiegt jetzt nur noch 94 Kilogramm. Partner Robert haute den Knaller der Woche raus und speckte 6,2 Kilo ab. "Wo kommt das denn her?", fragte Ramin perpelex. Robert, noch fassungsloser: "Det wees ick och nich!" Das beste Paarergebnis ohne Gewichtsbonus erzielten Daniel (37) und Leon (24) mit gemeinsam minus 8,8 Kilo. Die Entscheidung fiel am Ende zwischen Phillip und Oelsi und Pia und Silke. Die beiden Männer kamen auf 1,96 Prozent Gewichtsabnahme, die Damen nur auf 1,17 Prozent - bittere, aber klare Entscheidung. Für die Top Ten der Abspecker wird es nicht leichter werden. Torsten, der 5 Kilogramm verlor und damit in zwei Wochen über 12 Kilogramm abtrainierte: "Ich darf mich darauf nicht ausruhen." Weiter, immer weiter, sagte schon Oli Kahn. Denn, das gilt vor allem auf Naxos, die Konkurrenz schläft nicht. Und, noch fieser: Ab nächster Woche sind die einstigen Partner die größten Konkurrenten. Es wird vom Paar- in den Duell-Modus umgeschaltet!