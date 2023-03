Erstmals seit seinem verhängnisvollen Unfall Anfang des Jahres spricht Jeremy Renner in einem Interview über den einschneidenden Vorfall.

Anfang des Jahres hielt die Promi-Welt den Atem an, als eine Horrornachricht die Runde machte: Schauspieler Jeremy Renner war bei einem Unfall mit einer Pistenraupe schwer verunglückt. Nun äußerte sich der Hollywoodstar erstmals in einem öffentlichen Interview - und brach prompt in Tränen aus.