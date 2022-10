Rinderhalter Michael entscheidet sich nach langem Hin und Her, eine seiner "Bauer sucht Frau"-Hofdamen nach Hause zu schicken. Die ist nach dem Korb in Tränen aufgelöst. Auch bei Loretta heißt es: Drei sind einer zu viel. Für wen entscheidet sich die taffe Bäuerin?

Showdown in Stade: Rinderhalter Michael ringt sich nach langem Zaudern endlich zu einer Entscheidung durch. Seine Schwester hatte dem 52-Jährigen ins Gewissen geredet, dass eine "Dreier-WG" auf dem Hof keine Lösung ist. Sichtlich angespannt geht der Bauer zu seinen Hofdamen Christine und Mandy. "Ihr habt es ja auch gemerkt: Wir drehen uns in dieser Kombi im Kreis", sagt er, "deshalb habe ich mich entschieden."

Michael bittet zuerst Tierfreundin Christine zum Gespräch. Hand in Hand gehen sie über den Hof. "Als ich das gesehen habe, dachte ich: Das kann alles bedeuten", ist Konkurrentin Mandy verunsichert. Bei Christine fahren die Gefühle ebenfalls Achterbahn. "Aber wie er da so vor mir saß und wie ein kleiner Schuljunge herumgedruckst hat, dachte ich: Der entscheidet sich nicht für mich."

"Bauer sucht Frau": Traum vom Hof-Leben zerplatzt für Christine

Und tatsächlich: Das Bauchgefühl der Hofdame trügt nicht: "Ich muss dir sagen, dass ich mich für Mandy entscheide", gibt ihr Michael einen Korb. In dem Moment brechen bei Christine alle Dämme. Mit Tränen in den Augen sagt sie: "Das trifft mich jetzt schon irgendwo." Michael nimmt die Hofdame tröstend in den Arm. Doch bei Christine sitzt der Schmerz tief. "Da ist ein Traum zerbröselt in dem Moment", schluchzt sie. Die 54-Jährige hatte sich ein Leben auf dem großen Hof sehr gut vorstellen können: "Das ist ja mein Lebenstraum. Ich möchte ja gerne so leben", sagt sie.

Michael ist von der Reaktion der Hofdame bewegt. Dennoch freut er sich, Mandy zu sagen, dass er sich für sie entschieden hat. Die Braunhaarige wirkt erleichtert und umarmt den Bauern lang. "Schön, dich einfach im Arm zu halten", strahlt sie. Für Michael liegt "ein gewisses Knistern in der Luft". Nachdem beide Christine verabschiedet haben, genießen sie die ungewohnte Zweisamkeit bei einem Picknick. "Es funkt schon zwischen uns", ist der Bauer glücklich über seine Wahl.

Loretta schickt einen Mann vom Hof

Auch bei Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta steht eine Entscheidung an. Zunächst bittet sie den ruhigen Michael auf ein Einzeldate bei ihren Pferden. Der Handwerker ist angetan: "Die Pferde waren lieb und zutraulich, wie Loretta auch", sagt er. Die 32-Jährige fragt ihn direkt, ob sie seinem Beuteschema entspreche? Michael bejaht. Er wünscht sich eine unkomplizierte und lustige Frau. Gemeinsam lachen zu können, ist auch Loretta sehr wichtig.

Das klappt beim zweiten Einzeldate mit Straßenbahnmechaniker Sascha deutlich besser: "Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny", singt der und bringt die Bäuerin damit zum Schmunzeln. Während der Redefluss mit Michael stockte, flirten die beiden schon, was das Zeug hält. Sascha schwärmt: "Mir ist warm geworden. Das schmeckt nach mehr!" Am Ende des Tages bittet Loretta die beiden Männer zu sich, um ihre Entscheidung mitzuteilen. Sascha soll auf dem Hof bleiben. Der Auserwählte strahlt. Michael nimmt seine Niederlage jedoch sportlich: "Nicht jeder Traum kann in Erfüllung gehen", weiß er.