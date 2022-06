Zum Abschiedsspiel von Kult-Kommentator Werner Hansch findet sich die Prominenz am Pfingstmontag in der Glückauf-Kampfbahn ein. Alles für einen guten Zweck natürlich ...

Gerne erinnert er sich in Interviews an seinen ersten Auftritt als Stadionsprecher. Werner Hansch, der bis dahin noch nie ein ganzes Spiel gesehen hatte, wurde 1973 ob seiner markanten Stimme als Ersatz verpflichtet, bahnte sich seinen Weg zum Sprecherpult auf Schalke und las vor: "Mit der Startnummer 1: Norbert Nigbur". Was folgte, war eine außergewöhnliche Karriere. 1978 begann seine Reporter-Laufbahn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, er kommentierte unter anderem für den WDR und SAT.1 Topspiele aus der Bundesliga und der Champions League. Jetzt feiert der mittlerweile 83-Jährige seinen Abschied. Ungewöhnlich: Er erhält ein eigenes Abschiedsspiel, das bei SPORT1 am Pfingstmontag, 6. Juni, 15 Uhr, live übertragen wird.

Vier Teams werden mit dabei sein: Für die Schalker Traditionself treten unter anderem Olaf Thon, Matthias Herget und Klaus Fichtel an. Die sogenannten "Ruhrpott-Helden" bestehen unter anderem aus den Ex-Profis Ingo Anderbrügge und Dariusz Wosz, dazu kommen Schauspieler Mark Keller und Comedian Dennis aus Hürth. Zum Team der "Summerfield Kids Foundation" gehören unter anderem Schlagerstar Ikke Hüftgold, Schauspieler Tom Gerhardt, die Sportler Silvio Heinevetter, Pascal Hens, Max Hopp und Moritz Fürste sowie die Comedians Markus Krebs und Thorsten Bär. Stichwort junge Zielgruppe: Für das Team "ReachCon - Social Media" stehen Younes Zarou, Patrox, Lisa Küppers und Aaron Troschke auf dem Feld.

Moderator ist Thomas Helmer, als Kommentator ist Markus Höhner im Einsatz. In der Glückauf-Kampfbahn in Gelsenkirchen treten die Prominenten unter dem Motto "Promis kicken für Kids" an, das Benefizevent findet unter der Schirmherrschaft der Summerfield Kids Foundation statt.