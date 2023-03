Lego-Spiele kreuzen traditionell den kultigen Bauklötzchen-Charme mit anderen zugkräftigen Marken. Nach "Indiana Jones", "Star Wars", "Harry Potter" und Co wagen sich die Macher nun erstmals an ein völlig neues Genre: "Lego 2K Drive" wird ein Rennspiel.

Auf die Spuren von "Mario Kart" begibt sich Publisher 2K Games mit "Lego 2K Drive". Das Spiel soll den Bauklötzchen-Kult mit dem Charme bekannter Traumauto-Marken zu einem ganz besonderen, generationsübergreifenden Rennvergnügen verbinden.

Die virtuellen Plastikfiguren sind dabei nicht ausschließlich auf Rundkursen unterwegs, sondern - wie in "Forza Horizon" - in einer offenen Spielwelt namens Bricklandia - "Land of the Billion Bricks". Neben klassischen Wettrennen finden sich in diesem weitläufigen und grellen Sandkasten auch Minispiele, Herausforderungen und jede Menge Loot.

Eingebettet ist das Ganze in eine Story, bei der sich alles um ein junges Fahrtalent mit dem ambitionierten Ziel, den Sky-Pokal zu ergattern. Um diesem Ziel Meter für Meter näher zu kommen, tritt man vor unterschiedlichen Kulissen gegen die lokalen Könige der Straße an.

McLaren aus Plastik trifft auf Fantasie-Sportwagen

Der Fuhrpark soll unter anderem mit Vehikeln aus Lego City, Creator und Speed Champions bestückt sein. Zwei Supersportwagen sind schon bekannt: der McLaren Solus GT und der McLaren F1 LM. Darüber hinaus können Spieler aber, ganz wie in der haptischen Lego-Kunststoffwelt, auch ihre individuellen Flitzer selbst kreieren, die sich je nach Terrain auch blitzschnell in ein Rennboot oder Ähnliches verwandeln können. Der Fantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Genauer genommen liegen diese im vierstelligen Bereich: Laut den Entwicklerstudio Visual Concepts aus Kalifornien ("WWE 2K23") sind zirka 1.000 Kombinationsmöglichkeiten fürs eigene Traumauto denkbar.

Neben dem Solo-Modus steckt ein lokaler Koop per Splitscreen und eine Multiplayer-Variante unter der Motorhaube von "Lego 2K Drive". Kompetitive Modi dürfen in einem Rennspiel natürlich nicht fehlen. Vorgesehen ist offenbar ein Spielmodell mit Season Pass.

"Lego 2K Drive" soll bereits am 19. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Laut Publisher 2K Games stellt der familienfreundliche Funracer den ersten Titel in einer langfristigen Partnerschaft mit Lego dar.

LEGO 2K Drive Awesome Reveal Trailer

LEGO 2K HUB

Copyright: LEGO 2K HUB