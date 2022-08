Im 23. Bezirk am Stadtrand von Wien wohnt Julia (31) mit ihrem Freund idyllisch mit Garten und Pool. Bei ihrem Dinner will die Personalvermittlerin an Tag 1 alles perfekt machen. Das gelingt ihr beim Essen, doch es mangelt an etwas ganz anderem ...

"Ich bin ein Mensch, der überhaupt nicht gerne mit Rezepten kocht. Ich tobe mich lieber aus", liefert die Auftakt-Gastgeberin Julia direkt die Erklärung für ihr Motto "Julia tobt sich aus!". Und das macht sie bei "Das perfekte Dinner" (VOX) mit folgenden drei Gängen:

Vorspeise: Spargel grün & weiß, Parmesan, Pancetta

Hauptspeise: Kalb, Erbsen & Zeller

Nachspeise: Schokolade dunkel & weiß, Passionsfrucht

Kaum hält sie sich beim Ravioliteig entgegen ihrer Gewohnheit ans Rezept, passiert der erste Fehler. "Wenn der jetzt nichts wird, dann schmeiß ich meine Nerven", ärgert sich die Perfektionistin über den vergessenen Löffel Wasser. "Schon sehr klebrig", versucht sie trotzdem mit Mehl zu retten, was möglich ist. "Ich habe Nudelteig noch nie selber gemacht", doch beim Dinner will sie beeindrucken.

Die Gäste beschließen: "Montags-Kandidat kriegt einen extra Punkt"

Robert (46) empfindet Mitleid für die erste Gastgeberin: "Das ist das ärmste Schwein von allen." Auch die anderen sind sich einig: "Der Montags-Kandidat kriegt einen extra Punkt." Julia sieht den vier Fremden jedoch entspannt entgegen: "Das wichtigste ist, dass der Humor passt." Beim Begrüßungs-Drink stellt Martina (54) fest: "Eine sehr entspannte Runde."

"Wir sitzen so auf dem Trockenen", platzt Jessica (34) in die Küche, in der Julia die Vorspeise zubereitet. Der Rosé-Wermut-Tonic schmeckt einfach zu gut, Jessica holt Nachschub aus dem Kühlschrank. Julia kämpft derweil mit den Ravioli: "Ich habe so Angst gerade, dass die nicht werden." Doch sie werden.

Vorspeise "handwerklich aufwendig, geschmacklich sehr gut"

Dazu gibt es Spargelsuppe, Parmesanschaum und Pancetta-Chip. "Das war handwerklich aufwendig, geschmacklich sehr gut", lobt Robert die Gastgeberin. "Das hat ja Sterne-Restaurant-Niveau. Es ist leider verdammt gut." Jessica nickt: "Ravioli: richtig Bombe." Sie hakt nach: "Waren die Ravioli ein rechtes Drama?" Julia seufzt: "Ja!" Hat sich aber gelohnt.

Während Julia den Hauptgang zubereitet, tauchen Robert und Daniel (33) in der Küche auf, um mehr Alkohol zu holen. Die Gastgeberin richtet konzentriert Kalb mit Erbsen-Mayonnaise, Kartoffel-Gratin und Sellerie-Püree an. "Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat", serviert Julia kurz vor 22 Uhr den zweiten Gang. "Fangt's bitte an, weil das Fleisch ist nicht mehr ganz so warm", greift sie der Kritik voraus. Der intensive Geschmack des Kalbs-Fonds fällt Robert sofort auf: "Der ist fast schon zu heftig." Martina findet: "Das Erbsen-Zeug ist sehr gut." Daniels Fazit zur Hauptspeise: "Ausgezeichnet. Alle Achtung."

Daniels Dinner-Resümee: "Geschmacklich war es perfekt"

Schokokuchen, Weiße-Schokolade-Eis und ein "Passionsfrucht-Experiment" drapiert Julia zu ihrem Dinner-Abschluss kunstvoll auf schwarzen Tellern. "Die Nachspeise war sehr hübsch", lobt Jessica die Optik. Robert ist vom kompletten Auftakt-Menü geplättet: "Du hast von Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise spitzen Hauben-Lokal-Niveau."

"Rein geschmacklich war es perfekt", urteilt Daniel. Nur leider hat sich Julia mehr ums Essen als um ihre Gäste gekümmert, deshalb startet sie "nur" mit 32 Punkten in die Woche.