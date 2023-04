Lena Meyer-Landrut berichtete ihren Fans, dass sie an Long Covid gelitten habe und deshalb die Hälfte ihrer Haare verlor. Der Style-Wechsel von langer Mähne zum Kurzhaarschnitt im September des vergangenen Jahres war also alles als eine freiwillige Aktion.

Viele Fans hatten sich gewundert: Im September 2022 war plötzlich Lena Meyer-Landruts gewohnte lange, brünette Mähne weg. Hinter dem überraschenden Kurzhaarschnitt steckte aber keine gewollte Abwechslung beim Look, sondern eine Art Notfall: Nach einer Corona-Erkrankung stellte sich bei der ehemaligen ESC-Siegerin extremer Haarausfall ein - eine Folge von Long Covid.

Die "Haare ab!"-Radikalkur war eine unumgängliche, für Lena Meyer-Landrut (31) aber ebenso traurige Maßnahme. Ihren Fans gestand sie die "Tragödie" nun auf dem neuen Portal "The Lenaverse". Die "Bild"-Zeitung zitierte den entscheidenden Passus des Chatverlaufs. "Hab wegen Long Covid zwischen März und August 50 Prozent meiner Haare verloren. Deswegen mussten sie ab", postete Meyer-Landrut und setzte ein weinendes Smiley.

Auf dem neuen Web-Kanal sollen Fans zum einen alles aus der bekannten LENA-App "in verbesserter Form" erhalten. Darüber hinaus wird es dort neue, interaktive Features ebenso geben wie gemeinsame Spiele, Video- und Audio-Chats sowie Gewinnspiele. Der uneingeschränkte Community-Zugang kostet 29 Euro im ersten Jahr.

2022 sagte Lena Meyer-Landrut alle Konzerte ab

Weder ihre Corona-Erkrankung noch die "haarigen" Folgen von Long Covid hängte die Sängerin, die 2010 als zweite Deutsche den Eurovision Song Contest gewann, an die große Glocke. Privates hält der Star privat, so auch ihre Beziehung mit Mark Forster und den gemeinsamen Sohn, der Anfang 2021 zur Welt kam.

In der Schwangerschaft hatte sie sich eine Business-Auszeit genommen. Nachdem sie im Sommer 2021 ins Rampenlicht zurückkehrte und im Frühjahr 2022 auch an der zehnten Staffel von "The Voice Kids" (SAT.1) als Jurorin teilnahm, folgte im April ein Rückschlag. Unter Tränen sagte sie alle geplanten Konzerte ab. "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie", teilte sie ihren Fans damals per Instagram mit.

Die Fans sind verwirrt - aber sie stehen zu Lena Meyer-Landrut

Diese erfuhren erst jetzt, dass die Sängerin wohl schon bei ihrer emotionalen Tourabsage unter dem Haarausfall litt. Zumindest jene, die die Hintergründe wissen und bei "The Lenaverse" angemeldet sind. Bei Instagram zeigten sich einige "Unwissende" durchaus verwirrt vom haarigen Hin und Her. "Hast du jetzt lange oder noch kurze Haare? Ich komme irgendwie nicht mehr mit", postete ein ratloser Fan auf Meyer-Landruts Account.

Im Fan-Lager können sich zwar die Kurzhaar- und die Langhaar-Freunde nicht über die ideale Lena-Frisur einigen, aber die Freude, dass Meyer-Landruts Haare wieder "normal nachwachsen", wie sie ihren Followern verkündete, eint alle.