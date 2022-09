Hundeprofi Martin Rütter stellt in seiner neuesten Doku-Reihe das aufregende Leben von XXL-Hunden und ihren Menschen vor. In der Auftaktfolge lernt er Leonberger Günther kennen, der deutlich zu viel wiegt: 92 Kilo. Doch sein besorgtes Frauchen tut sich schwer mit der Hunde-Diät.

Yorkshire-Terrier, Rehpinscher oder Dackel-Freunde müssen jetzt tapfer sein, denn: In seiner neuen Doku-Reihe schaut Hundeprofi Martin Rütter ausschließlich auf den Alltag von Hunden im Großformat: "Wir sehen hier keine Handtaschenhunde, aber große Abenteuer", so der Hundeprofi zum Start von "Die großen Hunde" am Sonntagnachmittag bei RTL.

Bei Familie Rademacher aus Bayern dreht sich alles um Hund Günther. Der Leonberger ist mit einer Schulterhöhe von 82 Zentimetern auch nur schwer zu übersehen. Doch der Hund hat ein anderes Riesenproblem: "Der hat locker 20 Kilo zu viel drauf", erkennt der Hundeprofi auf den ersten Blick. Frauchen Birgit verwöhnt ihren Liebling einfach zu sehr. Hier mal ein Steak, da mal ein Extrastück Pute und zweimal täglich eine Kaustange - das Ergebnis: Günther bringt mit seinen fünf Jahren ganze 92 Kilo auf die Waage. "Alter Schwede! Der liegt da wie ein gestrandeter Seewal", kommentiert Martin Rütter die Bilder aus dem Off.

Die Lage ist jedoch gar nicht witzig: "Wenn der nicht abnimmt, stirbt er deutlich früher", gibt der Hundeprofi zu bedenken. Ein weiteres Alarmsignal: Regelmäßig hat der Leonberger Durchfall. Martin Rütter: "Das würde ich checken lassen!" Birgit Rademacher wird klar, dass sie dringend etwas ändern muss. Auf keinen Fall möchte sie ihren Hund früh verlieren.

Von 92 Kilo nur 400 Gramm abgespeckt - doch Frauchen Birgit ist begeistert

Tragisch: Günthers Vorgänger wurde von einem Zug überfahren. Womöglich will Birgit dem Leonberger deshalb den Himmel auf Erden bereiten? Doch der Plan steht: In Absprache mit ihrem Tierarzt wird Günther auf Diät gesetzt. Keine Extras mehr und statt fleischiger Leckerlis nur noch Salatgurke. Damit er nicht einrostet, fährt Frauchen ihn im Günther-gerecht umgebauten Auto auf die Hundewiese zum Spielen.

Die Hoffnung nach sechs Wochen ist entsprechend groß: Bringt Günther nun deutlich weniger als 90 Kilo auf die Waage? Doch der Gewichts-Check ist ernüchternd: Der Leonberger hat nur 400 Gramm verloren. Liegt es vielleicht daran, dass Frauchen doch wieder rohe Eier unters Futter mischt? "Das ist für sechs Wochen Diät gar nichts", ist Martin Rütter negativ überrascht.

Frauchen ist hingegen euphorisch: "Wir sind auf einem guten Weg, er hat abgenommen!", freut sie sich. Der Hundeprofi kommentiert die Szene weitaus skeptischer: "Sie darf sich das jetzt echt nicht schönreden. 400 Gramm, das ist ein Haufen, den der macht", sagt er. Wie wird Günthers Kampf gegen das Übergewicht weitetgehen?

Bootsmann bellt Artgenossen an

Ein ganz anderes Problem hat Familie Schiffers mit ihrem Bernhardiner Bootsmann. Der eineinhalbjährige Rüde ist drinnen ein Schmusebär, doch draußen wird er zur Furie, sobald er anderen Hunden begegnet. Frauchen Sabine kann den 65 Kilo schweren Hund dann nicht mehr halten, und auch Herrchen Christian muss seine ganze Kraft einsetzen. Noch dazu hat Töchterchen Lilly (1,5 Jahre) beim Spaziergang oft andere Pläne.

Martin Rütter glaubt, der Hund könnte territorial motiviert sein, deshalb keine andere Hunde in "seinem" Gebiet tolerieren. "Die Leute denken immer, Bernhardiner liegen den ganzen Tag auf der faulen Hau wie der vom Alm-Öhi bei Heidi, aber diese Rasse kann sehr wachsam und territorial sein."

Hundetrainerin Ellen aus Martin Rütters Team erkennt sofort: "Der ist zu viel Türsteher!" Bootsmann platziert sich auch drinnen an strategisch wichtigen Stellen mit Blick zur Tür oder zum Gartentor und überwacht dort alles. Draußen zeigt er sich extrem gestresst. Der Trainingsansatz: Mit Leckerchen soll Bootsmann sich mehr auf seine Halter konzentrieren statt auf die anderen Hunde.

Als Trainerin Ellen nach vier Wochen wiederkommt, hat der Bernhardiner schon deutliche Fortschritte gemacht und ist weitaus weniger gestresst draußen. Doch die Begrüßung im Garten der Familie fällt ruppig aus: "Der hat mich volle Kanne angesprungen und gemaßregelt", erklärt Ellen den Besitzern von Bootsmann, "das ist echt Käse, dass der da als Türsteher herumliegt - nehmt das ernst!"

Acht Doggen und noch mehr

Sehr ernst nimmt Familie Kramer ihre Aufgabe: Die beiden Mittfünfziger teilen sich ihr Zuhause auf dem Land mit nicht weniger als acht Doggen. Allein für Futter geben sie im Monat 800 Euro aus. Und nun soll auch noch Welpen-Nachwuchs dazukommen. Hündin Merry Christmas hat eine Verabredung mit dem Zuchtrüden Alfons. Frauchen Ute ist nervöser als die Hündin selbst, als es zur Sache gehen soll.

Doch zunächst hakt es beim arrangierten Liebesakt: "Der ist viel zu schwer und klobig für sie", ist Martin Rütter skeptisch, als er die Bilder sieht. Die Hündin habe gar keinen Bock auf den Rüden, glaubt er. Das sei aber Alltag beim Decken, wie der Hundeprofi berichtet: "So ist es in 297 von 300 Fällen."

Die Züchterinnen glauben allerdings, dass die Kameras den Rüden beim Akt zu sehr ablenken. Nachdem sich die beiden Hunde mitsamt Halterinnen zurückgezogen haben, vermelden sie erleichtert den erfolgreichen Vollzug. Vier Wochen später stellt der Tierarzt beim Ultraschall dann fest, dass es wirklich geklappt hat. Sieben Doggenwelpen warten darauf, in die große, weite Welt hinaus zu dürfen.