Standing Ovation hier, Ein-Punkt-Tragödie da, Tränen dort. "Let's Dance" (RTL) bot auch in Show 3 Emotionen satt. Mittendrin: Joachim Llambi. Der Tanz-Titan in der Jury wurde seinem Ruf als Fallbeil mal wieder gerecht, legte sich "aus Ehrlichkeit" mit einer Tänzerin an und zog obendrein sehr unvorteilhafte Vergleiche.

Joachim Llambi gilt als der Scharfrichter bei "Let's Dance" (RTL). Der ehemalige Profitänzer weiß, wovon er redet und ist in seiner Ehrlichkeit derart unnachgiebig bis gnadenlos, dass es den Kandidaten und Kandidatinnen den Schlaf raubt: "Nach letztem Freitag habe ich keine Nacht geschlafen. Ich hatte so eine Panik vor heute!", verriet Chryssanthi Kavazi direkt nach ihrem Tanz. Und Llambi? "Was soll ich denn machen, wenn du mir so was lieferst?", fragte er in der dritten Show die "GZSZ"-Schauspielerin, die sich zuvor mit einem Cha Cha Cha (und ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov) abgemüht hatte. "Du bist süß und nett und hübsch. Aber du warst gleich am Anfang aus dem Takt. Ich kann doch keine Sympathiepunkte vergeben", sprach der Tanz-Titan - und beließ es bei einem einzigen Punkt für die geschundene Seele Chryssanthi Kavazi.

Ein Punkt. Das ist Höchststrafe. Da konnten die Schauspielerin nur die Buh-Rufe aus dem Publikum trösten, die Llambi für seine Wertung kassierte. "Was soll's", sagte er, "ich respektiere die sieben Punkte, die Jorge und Motsi gegeben haben, genauso. Ist doch gut, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wär doch sonst langweilig."

"Der Slowfox ist vergewaltigt worden"

Dicker bekam's Jens "Knossi" Knosalla ab. "Der Slowfox ist vergewaltigt worden", vergriff sich Llambi deutlich in der Wortwahl, nachdem Knossi im Arm von Isabel Edvardsson zu "Love And Marriage" getanzt hatten. Das ist die Titelmelodie der US-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" um einen schrecklich erfolglosen Schuhverkäufer. Das ist Knossis Lieblingsserie - so wird er wenigstens eine gute Erinnerung behalten. Die an Llambi wird diesmal nicht so rosig sein. "Du warst letzte Woche als Tom Cruise da, jetzt Al Bundy. Kommt nächste Woche Chucky, die Monsterpuppe?"

Anna Ermakova den Tränen nahe - trotz Bestnoten

Aber: Der Mann kann, auch wenn es ihm nur schwer über die Lippen zu kommen scheint, loben. Nicht ganz so blumig wie in der Kritik, aber immerhin. "Ja, was soll ich sagen: Geh hoch und hol dir deine 30 Punkte ab!", rief er einer schluchzenden Anna Ermakova entgegen und zückte neben der Zehner-Keller gar eine zweite mit der "1". "Das war so gut. Da gibt es sogar noch einen drauf!"

Die Tochter von Boris Becker tanzte - einmal mehr - im Arm von Valentin Lusin zu größter Form auf und wurde für die Leistung beim Slowfox mit der dreifachen Traumnote bedacht. "Das war Broadway, Westend, alles zusammen. Ich weiß nicht, wann ich bei 'Let's Dance' so einen Slowfox gesehen habe", feierte auch Motsi Mabuse. Und Jorge González wollte dem Paar gleich einen Oscar überreichen. Auch Moderator Daniel Hartwich war völlig aus dem Häuschen: "Es ist jede Woche das gleiche Bild. Anna tanzt, und alles steht."

"Du bist gerade sehr emotional. Was macht das gerade mit dir?", wollte Moderatorin Victoria Swarovski wissen. Und Anna Ermakova erklärte unter Tränen, was mit ihr los war: "Ich hatte Angst mit dem sexy Anfang und mit dem Kleid. Und die Technik mit dem Slowfox ..." - "30 Punkte, eigentlich 31", gratulierte Swarovski und widmete die Top-Bewertung Valentin Lusins Frau, die jüngst eine Fehlgeburt erlitten hatte. "Die gehen natürlich auch ein bisschen an die Renata. Renata, wir lieben dich alle und schicken dir ganz, ganz viel Liebe aus dem Studio."

Philipp Boy hat Jorge González nicht gepackt

Mit 27 Jury-Punkten wurde Influencerin und Schauspiel-Shooting Star Julia Beautx zusammen mit ihrem Partner Zsolt Sándor Cseke die Nummer zwei des Tages. Ihr heißer Tango begeisterte vor allem González, der ("Ich hab mich nicht getraut zu atmen.") auch die Traumwertung von 10 Punkten vergab. Der am nächsten kamen ansonsten nur noch zwei Paare. Timon Krause bekam, auch von González, für seinen Charleston mit Ekaterina Leonova 9 Punkte und landete insgesamt bei 25 Punkten und auf Rang drei. Sogar zweimal die 9 gab es von González und Mabuse für Mimi Krause und seinen Langsamen Walzer mit Mariia Maksina. Weil aber Llambi schon hier mit nur 6 Punkten den Spielverderber gab, reichte es "nur" zu Platz vier der Jurywertung.

Immer noch einen Rang vor Ex-Turnstar Philipp Boy, der mit Patricija Ionel den ersten kleinen Dämpfer hinnehmen musste. Das lag aber nicht an Llambi, sondern eher an González. Obwohl die Tanzfläche unter den leidenschaftlich schwebenden Füßen der beiden förmlich vor Emotionen, Herzschmerz und Passion glühte, meinte González. "Du hast mich nicht gepackt, das war zu abgehackt, zu viel gedacht."

Natalia Yegorova wurde vom Publikum rausgewählt

Als es nach der Jury-Wertung und dem wie immer nicht veröffentlichten Publikums-Ranking richtig spannend gemacht wurde, war die erste Überraschung, dass von vier "Zitterpärchen" ausgerechnet die weit abgeschlagenen Jury-Schlusslichter Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov als erste in die nächste Show gewunken wurden.

Am Ende gab's den Showdown zwischen Sally Özcan und Massimo Sinató auf der einen und Natalia Yegorova und Andrzej Cibis auf der anderen Seite. Sally und Massimo dürfen nächste Woche - es gibt "Boys gegen Girls" und 80er-Jahre-Mucke - mittanzen. Natalia, Ex-Frau von Vitali Klitschko, schied mit Andrzej dagegen aus. Auch wenn ihr bei Tango laut Llambi die "Dynamik" fehlte, ging sie "erhobenen Hauptes", wie sie sagte. "Ich bin hier aus meiner Schale herausgekommen und habe es genossen. Ich bin sehr stolz auf mich."