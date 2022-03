Die "Let's Dance"-Pechsträhne geht weiter. Da nun auch Moderator Daniel Hartwich mit einem positiven Corona-Test passen muss, springt Jan Köppen für die RTL-Tanzshow als Moderator ein.

Kaum eine Fernsehshow wurde von Corona so gebeutelt wie "Let's Dance". Nach dem Ausfall mehrerer Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwischte es zuletzt auch den Moderator: Daniel Hartwich wird wegen eines positiven Coronatests die fünfte Live-Ausgabe der RTL-Tanzshow nicht moderieren können. Nun hat der Kölner Sender verkündet, wer Hartwich vertreten wird - man wurde im eigenen Haus fündig: Jan Köppen wird gemeinsam mit Victoria Swarovski am Freitag, 25. März, ab 20.15 Uhr, durch den Abend geleiten.

Ansonsten beschäftigt sich 39-Jährige auf RTL mit Ausnahmeathleten ("Ninja Warrior"), cleveren Vierbeinern ("Top Dog Germany") sowie liebeshungrigen Singles ("Take Me Out"). Nun wird er Daniel Hartwichs Platz neben dem Jury-Pult einnehmen. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Tanzpaare nach der Performance in Empfang zu nehmen sowie von Jurorin Motsi Mabuse und den Juroren Jorge González und Joachim Llambi die Wertung einzuholen.

Aber die schlechten Nachrichten reißen nicht ab: Neben Daniel Hartwich muss auch René Casselly aufgrund einer Covid-19-Erkrankung pausieren. Auch Renata Lusin wurde positiv getestet, stattdessen ist Patricija Ionel im Einsatz. Alle fitten Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich diesmal unter dem Motto "Made in Germany" aufs Parkett. Neun Tanzpaare wollen bei Quickstep, Charleston und Co. überzeugen.