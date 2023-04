Ein fliegender Juror, zechende Moderatoren, die Höchstnote von 30 Punkten - die jüngste "Let's Dance"-Show (RTL) war spektakulär. Aber dann wurde es ernst: Motsi Mabuse setzte zu einem beherzten Appell gegen Hater im Internet an, und am Ende schieden gleich zwei Tanzpaare aus.

Was für ein grandioser Spaß. In der ersten Show von "Let's Dance" (RTL) nach der Osterpause steppte wahrlich der Bär. Die noch neun Paare gaben alles, die Juroren sorgten bei den Jury-Teamtänzen für ein Feuerwerk und fantastische Unterhaltung. Höhepunkt waren aber nicht die 30 Punkte für Anna Ermakova und ihren Tanzpartner Valentin Lusin und auch nicht die kölsche Karnevalsparade von Joachim Llambi und seiner tanzenden Garde. Sondern der beherzte Appell von Motsi Mabuse, die Sharon Battiste gegen üble Hater-Kommentare von Internet-Usern verteidigte.

In einem Spektakel des Frohsinns fielen die ernsten Töne von Mabuse durchaus aus dem Rahmen, aber es war doch ein denkwürdiger Moment. "Du bist hier in der besten Show Deutschlands und die Hater sitzen im Keller bei schlechtem Internet." Mabuse sprach Sharon Battiste Mut zu, nachdem die "Bachelorette" von 2022 in der Osterpause von Hasskommentaren erschüttert worden war. Nachdenklich waren am Ende auch Mimi Kraus und Ali Güngörmüs. Die beiden mussten mit ihren Tanzpartnerinnen Mariia Maksina und Christina Luft die Show verlassen.

Sind Tom Beck und Horst Lichter 2024 bei "Let's Dance" dabei?

Ansonsten bot die siebte Show der Staffel viele verspätete bunte Ostereier. Die Tanzdarbietung von Anna Ermakova und Valentin Lusin kommentierte Moderator Daniel Hartwich begeistert: "So viel Talent ist beinahe unverschämt." Auch Mabuse stufte den Langsamen Walzer der beiden als den vielleicht "besten der ganzen 'Let's Dance'-Geschichte" ein. Die Jury vergab schließlich 30 Punkte - die Höchstwertung für Ermakova und Lustin, mal wieder. Sogar Studiogast Horst Lichter zitterte der Schnurrbart vor Wonne. "Anna, du bist wie ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. Ich ziehe meinen Hut."

Vielleicht bahnten sich da sogar Sensationen an, denn Joachim Llambi und Daniel Hartwich luchsten dem Koch und TV-Star ("Bares für Rares") beinahe eine Zusage für die Staffel 2024 ab. "Schaun mer mal", schmunzelte Lichter. Tom Beck, der seiner Gattin Chryssanthi Kavazi im Studio die Daumen drückte, zeigte derweil schon Talent. Er tanzte mit Motsi Mabuse am Parkett-Rand und signalisierte Llambi, dass er "schon unterschrieben" habe. Der Schauspieler hat sich in "artfremden" Wettbewerben bereits bewährt, siegte 2020 als "Faultier" in der zweiten Staffel von "The Masked Singer".

Knossi rastet aus: 9 Punkte von "Juror Gnadenlos" Llambi

Die Kandidatinnen und Kandidaten, stellte Daniel Hartwich fest, hatten die Osterpause offenbar gut genutzt, denn es wurde durchgängig auf hohem Niveau getanzt. Nach Punkten reihten sich Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke (Charleston) sowie Philipp Boy & Patricija Ionel (Langsamer Walzer) mit je 27 Punkten hinter den Tagessiegern Ermakova & Lusin ein. Sharon Battiste & Christian Polanc (Jive), Mimi Kraus & Mariia Maksina (Charleston), Timon Krause & Ekaterina Leonova (Wiener Walzer) und Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson ( Paso Doble) kamen auf je 24 Punkte.

Dabei sorgte vor allem Knossi für bleibenden Eindruck. Er zeigte wohl den aggressivsten Paso Doble, der je bei "Let's Dance" zu sehen war. Der Tanz erzählt die Geschichte eines Stierkampfs. Nach Hartwich und Llambi hätte angesichts der Knossi-Interpretation aber jeder Stier Reißaus genommen. "Die wichtige Nachricht: Isabel ist noch am Leben, Arme und Beine sind noch dran", scherzte Llambi hinterher und ergänzte: "Knossi, wenn man dein Gesicht sieht, denkt man: Der ist irre." Totzdem oder deshalb gab Llambi 9 Punkte und wurde umgehend vom fassungslosen Knossi bestürmt und leidenschaftlich umarmt.

Sternekoch Ali Güngörmüs bietet eine "tänzerische Paella"

Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov und Ali Güngörmüs & Christina Luft tanzten ebenfalls einen Paso Doble und wurden mit 23 beziehungsweise 20 Punkten belohnt. Dabei wurde Kavazi für Atmosphäre und Einsatz gelobt, während bei Güngörmüs Leidenschaft und Kampfgeist gut ankamen. "Du hast das Ding rausgehauen, du hast dein Herz hier", würdigte Llambi den Auftritt von Ali Güngörmüs. Jorge González fand vor allem den Solo-Part von Güngörmüs witzig: "Das war ein Mix aus Paso und Macarena. Das war eine tänzerische Paella."

Nach den Solotänzen maßen sich drei Dreier-Teams im Jury-Teamtanz. González entführte mit seinem Team (Sharon Battiste & Christian Polanc, Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson, Timon Krause & Ekaterina Leonova) in die Knastatmosphäre des Musicals "Chicago", baute Elemente von Tango, Slowfox, Freestyle und Charleston ein. In der Gruppe überragte vor allem Battiste, die gegenüber den Profi-Damen kaum abfiel. Llambi: "Du hast drei Klassen besser getanzt als bei eurem Solotanz."

"Prinz Joachim I." bringt den Karneval zurück und schießt zwei "Tanzmariechen" ab

Mabuse ließ ihr Team (Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Anna Ermakova & Valentin Lusin) zu "Bring Me To Life" (Evanescence) Contemporary, Paso Doble und Tango tanzen. Die Paare boten, unterstützt von Mabuse selbst, ein furioses Feuerwerk aus Emotion, Eleganz und Leidenschaft, das völlig verdient mit dem ersten Platz beim Team-Tanz-Wettbewerb belohnt wurde. Das ergab je 10 Punkte für die beteiligten Tanzpaare.

Den Vogel schoss aber wieder einmal Llambi ab, der mit seinem Team (Ali Güngörmüs & Christina Luft, Philipp Boy & Patricija Ionel, Mimi Kraus & Mariia Maksina) den Karneval zurückholte, sich als "Prinz Joachim I." und seine Tänzer in Gardeuniform packte und zu kölschen Karnevals-Klassikern (unter anderem "Superjeilezick" und "Et Trömmelche") lustig und lustvoll Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba sowie Cha-Cha-Cha tanzen ließ. Das war eine brillante Idee und eine optische Offenbarung, tänzerisch aber leider nicht.

Victoria Swarovski faltet Schnelltrinker Daniel Hartwich

Es half auch nichts, dass das Team am Ende seinen Zeremonienmeister Llambi hochleben ließ und fast bis unter die Hallendecke warf. Und auch das von Llambi nach dem Tanz gereichte Kölsch mundete zwar, konnte aber das Ergebnis nicht beeinflussen: Llambis Truppe landete auf Rang drei und erhielt nur je 6 Punkte. González' Paare bekamen je 8 Punkte auf ihr Konto gebucht.

Das führte dazu, dass die Llambi-Tänzer Güngörmüs und Kraus, ohnehin schon nicht ganz vorne, nach hinten durchgereicht wurden. Das wie immer geheime Publikumsvoting gab beiden dann den Rest. Von drei "Zitterpaaren" retteten sich Knossi und Edvardsson in die nächste Runde, aber für die Paarungen Güngörmüs & Luft und Kraus & Maksina kam das Aus - für die ist diese "Let's Dance"-Staffel zu Ende.

Mit einer - allerdings geharnischten - Verwarnung kam derweil Moderator Hartwich davon. Weil er sein Kölsch runterschlabberte, ohne auf das gemeinsame Anstoßen zu warten, musste er sich von Kollegin Victoria Swarovski ein absolut berechtigtes "Nur ein Schwein trinkt allein" anhören.