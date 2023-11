Profitänzerin Isabel Edvardsson ist wieder schwanger. Bei Instagram widmet der "Let's Dance"-Star der guten Nachricht gleich zwei Posts.

"Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson und ihr Partner Marcus Weiß erwarten wieder Nachwuchs. Das teilte die Profi-Tänzerin am Donnerstagabend mit gleich zwei Posts auf Instagram mit: "Aller guten Dinge ...", schrieb die 41-Jährige zu einem Porträtfoto von sich, auf dem sie freudig in die Kamera strahlt. Rund eine Stunde später postete sie die Fortsetzung: "... sind drei". Diesmal streckte sie stolz ihren Babybauch in die Kamera.

In der Bildunterschrift nutzte die gebürtige Schwedin die Gelegentheit für ein paar Scherze: "... drei Kinder? Drillinge? Fragen über Fragen ...", schrieb sie, gefolgt von einem Zwinker-Smiley. Sie fuhr fort: "Das Leben ist schön. Genieße jeden Moment. Ab jetzt kann es jeder sehen und Marcus macht mir gerade eine Schale mit Salzgurken."

Mit dem ehemaligen Tanzprofi ist Edvardsson seit 20 Jahren liiert, 2015 folgte die Hochzeit. Der erste gemeinsame Sohn Mika wurde im September 2017 geboren, ein zweiter Sohn folgte im April 2021. Welches Geschlecht das dritte Kind haben wird, verriet das Paar bislang nicht.

RTL-Kolleginnen gratulieren

In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche: Frauke Ludowig gehörte zu denjenigen, die bereits den ersten Post richtig zu deuten wussten: "Wowwwwww", kommentierte die RTL-Moderatorin, gefolgt von drei Herzaugen-Emojis. Auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star Ulrike Frank gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch!!!" Weitere Herzen schickten unter anderem Motsi Mabuse und Massimo Sinato.

Isabel Edvardsson ist seit der ersten Staffel 2006 fester Bestandteil von "Let's Dance" bei RTL. Damals gewann sie mit Wayne Carpendale. Ein weiterer Sieg folgte in Staffel sieben im Jahr 2014 mit Alexander Klaws. Im Frühjahr belegte Edvardsson mit Entertainer Jens "Knossi" Knossalla den vierten Platz.