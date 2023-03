Ein Zeichen der weiblichen Selbstbestimmung: "Let's Dance"-Profitänzerin Patricija Ionel zeigt sich in der Aprilausgabe des "Playboy" unverhüllt und selbstbestimmt.

Zurzeit wirbelt sie mit ihrem Tanzpartner, Turner Philipp Boy, erneut bei "Let's Dance" über den Tanzboden: Die ehemalige Miss Litauen zählt bereits zum dritten Mal zu den Profitänzerinnen und -tänzern, die in der RTL-Tanzshow den Prominenten Beine machen. Nun feiert die 28-Jährige eine Premiere: In der April-Ausgabe des "Playboy" zeigt sich Ionel hüllenlos und will damit ein Zeichen setzen - für mehr weibliche Selbstbestimmung: "Für alles, was Frauen machen, brauchen sie eine Legitimierung. Wir werden oft kritisiert: Wenn du zu angezogen bist, bist du eine Nonne - wenn du dich ausziehst, eine Schlampe", sagt Ionel im "Playboy"-Interview, "Ich bin dafür, dass jede Frau machen kann, was sie gut findet. Dass man aufhört, sie für ihre Entscheidungen zu kritisieren."

Sie habe am eigenen Leib erfahren, erzählt Ionel, wie in der Gesellschaft immer noch bestimmte Rollenbilder vorherrschen und Frauen kritisiert werden. Sie habe drei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes wieder auf der Bühne gestanden und sich abfällige Kommentare gefallen lassen müssen: "'Warum ist dein Kind nicht bei dir?' 'Du bist keine gute Mutter'. Dabei ist mein Baby zu jeder Probe mitgereist", erklärt Ionel. "Ich habe gestillt und wirklich alles gegeben. Natürlich war das alles nicht einfach, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden. Ich frage mich: Warum werden Männern nicht die gleichen Fragen gestellt?"

Patricija Ionel: "Jeder kann tanzen lernen"

Über ihre Aktbilder sagt die Tänzerin, die seit Januar 2022 mit ihrem "Let's Dance"-Kollegen Alexandru Ionel verheiratet ist: "Beim Playboy geht es für mich nicht ums Ausziehen, sondern darum, die Frau natürlich und nackt darzustellen - so, wie sie geschaffen wurde. Ich finde, das schönste Kleid, das eine Frau tragen kann, ist die eigene Haut. Jede Frau, jedes Mädchen ist ein reiner Diamant".

Derzeit ist Ionel einer der Stars bei "Let's Dance": In der letzten Ausgabe der RTL-Tanzshow heimste sie gemeinsam mit ihrem Partner, Kunstturner Philipp Boy, zweimal die Höchstwertung der Jury ein. Ionel ist auch überzeugt, dass jeder das Tanzen lernen kann, wie sie im "Playboy" erklärt, es hänge allerdings "viel vom Trainer ab - davon, wie er vermitteln kann und ob er die Stärken eines Tanzpartners herausarbeiten kann."