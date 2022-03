Bei "Let's Dance" scheint der Wurm drin zu sein: Erst am Mittwoch verkündete RTL, dass Teilnehmer Hardy Krüger jr. noch immer Corona-positiv ist. Das bedeutet für den Schauspieler das endgültige Aus bei der Tanzshow. Im Gegenzug darf die bereits ausgeschiedene Lilly zu Sayn Wittgenstein als Ersatz für Krüger jr. zurückkehren.

Doch der Überraschungen nicht genug: Die Prinzessin und Unternehmerin tritt nicht mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis an, da auch er positiv auf Covid getestet wurde. Für ihn wird Profitänzer Jimmie Surles einspringen, der als Choreograf hinter den Kulissen für "Let's Dance" tätig ist. Und auch Profitänzerin Malika Dzumaev muss am Freitag pausieren, sie wurde ebenfalls positiv getestet. Patricija Ionel übernimmt ihren Part und wird sich mit Schauspieler Timur Ülker aufs Parkett wagen.

"Es geht leider nicht

Corona ist zwar nicht der Grund, doch auch Comedian Bastian Bielendorfer wird an der Show am Freitag nicht teilnehmen können. Das teilte RTL unter anderem auf Twitter mit. "Keine guten Nachrichten für Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova für die 2. LetsDance-Show", heißt es in dem Tweet. "Die beiden müssen pausieren & werden heute nicht tanzen. Der Grund ist nicht Corona - alle Tests sind weiterhin negativ - sondern eine Erkältung."

Bielendorfer selbst scheint von der Zwangspause enttäuscht zu sein. "Sehr, sehr schade, aber es geht leider nicht", ist in seiner Instagram-Story zu lesen. "Nächste Woche ist das Team SexRakete wieder mit voller Power am Start."