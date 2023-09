Wird "The Voice of Germany" das Leben eines jungen Vaters von Grund auf ändern? Mit welchem Anruf bringt man Shirin David komplett zum Ausrasten? Und wer geht in der ProSieben/Sat.1-Show vor Bill Kaulitz auf die Knie und zückt einen Ring? Der Auftakt zur 13. Staffel hatte es in sich!

Komplett neu besetzt wurden in der neuen Staffel der ProSieben/Sat.1-Show "The Voice of Germany" die Stühle des Coaches, wobei die ungeschriebene Regel eingehalten wurde, dass in einer vier- bis fünfköpfigen Castingshow-Jury offenbar stets maximal zwei Frauen sitzen dürfen. In diesem Fall mit Shirin David (28) mal wieder nur eine, was ihr aber immerhin Glück brachte, doch dazu später mehr. Gemeinsam mit den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom (34), Entertainer Giovanni Zarrella (45) und dem irischen Superstar Ronan Keating (46) hoffte sie, die besten Talents in ihr Team holen zu können.

Gleich zu Beginn brachte die erst 17-jährige Schülerin Carlotta Bach mit ihrem glockenhellen "Ave Maria" die sonst so taffe Rapperin Shirin David zum Weinen und alle Coaches zum Buzzern - wobei Bill und Tom zugaben, dass sie eigentlich nicht wussten, was sie ihr noch beibringen könnten. Giovanni Zarrella ging es ähnlich, nur Shirin, die eine klassische Gesangsausbildung genossen hat, traute sich die Aufgabe zu. Den Zuschlag bekam allerdings - nachdem er Chiaras Mama umschmeichelt hatte - Giovanni. Und wenig später die Quittung dafür ...

Fiese Neu-Regel

Denn eine neue Regel ermöglicht den Coaches, beim Buzzern je einmal einen anderen Coach per Knopfdruck zu blocken. Sprich: Dreht der sich ebenfalls für das Talent um, kriegt er es unter keinen Umständen. Diesen Joker nutzte Ronan Keating beim ganz in Pink gekleideten (privat aber auch mal nackig im "Sauna-Chor" auftretenden) Danilo Timm (35), der mit Fleetwood Macs "Landslide" Shirin, Ronan und Giovanni begeistern konnte. Blöd nur, dass Letzterer feststellen musste, dass nicht sein Name auf dem Boden aufleuchtete, sondern ein fettes, rotes "Blocked".

Danilos wählte aber letztlich Shirin als Coach, die in dieser Folge ohnehin die große Abräumerin war - und das, obwohl sich Ronan im Fall der - ebenfalls Vierer-Buzzer-Kandidatin - Luca Grace Kampmann (24) seiner Sache schon ziemlich sicher war. Die hatte "Valerie" von Amy Winehouse gesungen, doch ihr "absoluter Lieblingssong" war Ronans "When You Say Nothing At All". Klar, dass er den für sie (und mit ihr) sang - wobei sich auch Giovanni dazu gesellte. Half nur nichts: "Ich muss bei meiner Girlspower bleiben", begründete Luca Grace ihre Entscheidung für Shirin.

Das dritte Talent, das alle Coaches wollten, war Yang Ge (35), die einen eigenwilligen Mix aus Peking-Oper und Lizzos (35) "Truth Hurts" performte und sich eigentlich "auf chinesische Art" hatte entscheiden wollen - nämlich für jenen Coach, der sich zuerst für sie umgedreht hat. Von wegen Schicksal ... Bill und Tom freuten sich bereits, aber Yang Ge switchte um und wählte doch Shirin: "Weil du die einzige Frau hier bist!"

"The Voice" als Ausweg aus der Misere?

Eine "First come, first serve"-Entscheidung traf dafür der Nicht-Chinese Sorlo Hoffmann (25), der in "The Voice" die größte Chance seines bisherigen Lebens sah. Der Vater zweier Kleinkinder würde gerne deren Mutter heiraten, doch das Geld reiche der Familie auch ohne großes Fest bereits hinten und vorne nicht. Und ohne Schulabschluss waren Sorlos Chancen auf dem Arbeitsmarkt überschaubar. Oft frage er sich: "Wie soll das weitergehen?" Doch einen Ausweg sah er: "Ich möchte Musik machen. Das ist das, was ich kann." Und siehe da: Für seine leidenschaftliche Performance von Flo Megas (43) "Hinter dem Burnout" buzzerten Giovanni, Ronan und Shirin. Wo andere Kandidatinnen und Kandidaten lange herumdrucksten, fiel Sorlos Entscheidung für Giovanni schnell - denn der hatte zuerst gedrückt.

Ebenfalls für Giovanni entschieden hätte sich sicher dessen großer Fan Roberta Lorenza (54), doch für deren Powerballade "I Maschi" von Gianna Nannini (69) konnte sich kein Coach genügend erwärmen. Auch Umut Uysaler (29), der Adeles (35) "Someone Like You" hinter einem blickdichten Vorhang sang, sowie Chiara Vogel (21) gingen leider leer aus. Wobei - nicht ganz: Chiara hatte mit "I'm Outta Love" einen Song von Anastacia (55) gesungen, zufällig eine gute Freundin von Ronan Keating. Der rief sie kurzerhand per Videocall an, sodass der Kandidatin Freudentränen in die Augen schossen. Doch eine andere flippte noch mehr aus: Shirin David sprang enthusiastisch kreischend im Studio herum und ließ die US-amerikanische Sängerin wissen: "I love you!"

Kandidat geht vor Bill Kaulitz auf die Knie

Auch für Tokio Hotel habe sie einst geschwärmt, gestand Shirin. Die Offenbarung folgte, nachdem auch Kandidat Max Schrut (30) sich als großer Fan der beiden geoutet hatte - inklusive Kniefall und Ring-Übergabe an Bill. Das solle jedoch kein Heiratsantrag sein, stellte der Kandidat klar, sondern "eher so das Zeichen, dass ich zu Euch ins Team wollte." Keine Chance also für Ronan, der ebenfalls für Max' Version von Julis "Geile Zeit" gebuzzert hatte.

Gänzlich leer ging aber auch der Ire nicht zum Auftakt aus: Das Duo Safe By Sound, bestehend aus Felix Brückner (32) und Kai Nötting (32), entschied sich nach der Interpretation von Nina Chubas (24) "Wildberry Lillet" lieber für Ronans Team, obwohl es auch zu den Zwillingen oder Giovanni hätte gehen können. Der Kampf um die besten Talents ist jedenfalls eröffnet - schon am Freitagabend geht's weiter.