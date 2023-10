"Guardians of the Galaxy: Volume 3", "The Pursuit of Love - Englische Liebschaften" und "Die Wespe - Staffel 1": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Wir waren 'ne ganze Weile weg. Aber egal, was als Nächstes passiert: Die Galaxie braucht nach wie vor ihre Guardians." Da schwingt viel Pathos mit, mehr als es in den ersten beiden Filmen der Fall gewesen wäre, aber es stimmt doch: Star-Lord und Co. haben der Galaxie in der Vergangenheit nicht nur einmal den Allerwertesten gerettet, und neben den großen Avengers sind die Guardians fraglos die schlagkräftigste Truppe, die das Marvel Cinematic Universe (MCU) zu bieten hat. "Guardians of the Galaxy: Volume 3", der wohl letzte Film der Reihe, erscheint nun ebenso wie die britische Miniserie "The Pursuit of Love - Englische Liebschaften" und die erste Staffel der deutschen Comedyserie "Die Wespe" auf DVD und Blu-ray.

"Guardians of the Galaxy: Volume 3" (VÖ: 6. Oktober)

"Crazy On You" (Heart), "Badlands" ( Bruce Springsteen) und der ikonische Radiohead-Hit "Creep": Peter Quill alias Star-Lord ( Chris Pratt) hat in "Guardians of the Galaxy: Volume 3" wieder viel gutes Zeug auf dem Ohr. Gemeinsam mit Drax ( Dave Bautista), Waschbär-Mutant Rocket, Mantis ( Pom Klementieff) und den weiteren Guardians hat er sich in "Guardians of the Galaxy: Volume 3" in der ehemaligen Minenkolonie Knowhere ein neues Hauptquartier eingerichtet, wo sie wie auch sonst überall einigen Blödsinn treiben. Dann aber wird es ernst: Ayesha ( Elizabeth Debicki), die rachsüchtige Hohepriesterin der Sovereigns, trachtet den Guardians weiter nach dem Leben und hat mit Adam Warlock ( Will Poulter) einen neuen Super-Sovereign erschaffen, der die lästigen Hüter der Galaxie endgültig auslöschen soll. Die Guardians halten natürlich dagegen. "Wir fliegen zusammen. Ein letztes Mal." Während man sich bei Marvel mit Blick auf eine weitere Fortsetzung der äußerst populären Reihe lange Zeit bedeckt hielt, verschaffte Regisseur James Gunn Klarheit: "Ich denke, ich belasse es bei drei, tut mir leid (aber danke!)", antwortete der 57-Jährige auf eine entsprechende Fan-Anfrage auf dem Kurznachrichtendienst Threads.

Preis DVD: circa 15 Euro

US; 2023, Regie: James Gunn, Laufzeit: 144 Minuten

"The Pursuit of Love - Englische Liebschaften" (VÖ: 29. September)

Die Geschichte beginnt in England im Jahr 1941: Linda (Lily James, "Cinderella") und ihre Cousine Fanny (Emily Beecham, "1899") sind als Freundinnen unzertrennlich. Neben ihrem privilegierten Leben eint sie vor allem ein Ziel: Sie wollen einen Mann finden. Doch ihr Weg dahin unterscheidet sich grundlegend: Während Fanny ein geregeltes Leben anstrebt, verfängt sich Linda in abenteuerlichen Romanzen - und dem einen oder anderen Skandal. "The Pursuit of Love - Englische Liebschaften" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nancy Mitford aus dem Jahr 1945. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen übernehmen Dominic West ("The Crown"), Andrew Scott ("Fleabag") und Emily Mortimer ("The Newsroom") weitere Rollen. Die britische Miniserie feierte 2021 auf BBC One Premiere und wird keine zweite Staffel bekommen.

Preis DVD: circa 15 Euro

GB, 2021, Regie: Emily Mortimer, Laufzeit: 156 Minuten

"Die Wespe - Staffel 1" (VÖ: 29. September)

Ruhm weg, Geld weg und der Jüngste ist er auch nicht mehr: Schlimmer kann es für Eddie "Die Wespe" Frotzke ( Florian Lukas) eigentlich nicht mehr kommen. Als der Sportprofi dann auch noch von seinem Ziehsohn Kevin ( Leonard Scheicher) auf der deutschen Darts-Rangliste überholt wird und zu allem Überfluss herausfindet, dass seine Frau Manu ( Lisa Wagner) eine Affäre hat, sieht er Rot. Jetzt werden Dartpfeile zu Geschossen, ein normaler Tag wird zur wilden Verfolgungsjagd und am Ende setzt es ein lebenslängliches Spielverbot. Die erste Staffel der Comedyserie "Die Wespe" erzählt herrlich unaufgeregt und charmant die Geschichte eines Verlierers. Verwandlungskünstler Florian Lukas brilliert in einer Hauptrolle. Und Ulrich Noethen, der mit Goldkettchen um den Hals und Glitzershirt seine Trauer über seinen längst vergangenen Darts-Werdegang an der Bar ertränkt, schießt sowieso den Vogel ab. Die zweite Staffel von "Die Wespe" läuft bereits bei Sky und erscheint voraussichtlich am 15. Dezember auf DVD und Blu-ray.

Preis DVD: circa 14 Euro

DE, 2021, Regie: Hermine Huntgeburth, Laufzeit: 180 Minuten