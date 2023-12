Vor zwei Jahren erschien Denis Villeneuves Film "Dune", der im Rahmen der Oscarverleihung 2022 zehn Nominierungen erhielt. Am 29. Februar 2024 soll die lang ersehnte Fortsetzung ins Kino kommen. Ein neuer Trailer zeigt: Es wird ein Spektakel sondergleichen.

Dieser Trailer macht Lust auf mehr: Am 29. Februar 2024 startet die "Dune"-Fortsetzung in den deutschen Kinos. Erneut fungiert Denis Villeneuve als Regisseur, der bereits beim erfolgreichen ersten Teil Regie führte. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde nun ein weiterer Trailer zum Science-Fiction-Epos veröffentlicht. Und Fans sollten sich anschnallen.

Zum Hauptcast gehören wieder Timothée Chalamet als Paul Atreides und "Euphoria"-Star Zendaya als Fremen-Kriegerin Chani. Letztere wird vermutlich eine größere Rolle einnehmen als im letzten Teil. Muss sie auch, denn ein Krieg mit Haus Harkonnen und dem Imperator über die Kontrolle des Wüstenplaneten steht bevor. "Erzähl's mir. Wovon hast du geträumt?", fragt sie Paul liebevoll im Trailer, als er wieder einen Albtraum hat. "Ich sehe so viele Zukünfte. Alle gleichzeitig. In so vielen Zukünften triumphieren unsere Feinde", entgegnet Paul verzweifelt.

"Du bist nicht darauf vorbereitet, was dich erwartet"

Der Clip zeigt nicht nur, wie viele Hürden auf Chalamets Rolle zukommen, sondern auch seine Kampffähigkeiten. Neben bekannten Gesichtern tauchen auch einige neuen Rollen in der Filmfortsetzung auf. "Elvis"-Star Austin Butler wird Feyd-Rautha Harkonnen spielen - mit Glatze und kreidebleich. Außerdem ist Florence Pugh als Prinzessin Irulan mit dabei. Auch sie wird eine wichtige und entscheidende Rolle im Geschehen haben.

"Du bist nicht darauf vorbereitet, was dich erwartet": Mit diesem Satz endet der Trailer. Doch wie es den Kommentaren auf YouTube zu entnehmen ist, scheinen Fans mehr als bereit zu sein. "Ich bin mega gehypt auf diesen Film, würde ihn sofort sehen, wenn der im Kino wäre", schreibt ein Nutzer. "Drei Minuten sind zu wenig, ich will mehr", "Dieser Trailer ist sooo gut" und "Kann es kaum erwarten, ein Traum für einen 'Dune'-Fan" sind nur einige der vielen Kommentare.