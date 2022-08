Rund eine Woche nach dem Unfalltod von Anne Heche erinnert ihre Podcast-Kollegin Heather Duffy mit rührenden Worten an die verstorbene Schauspielerin.

Vor einer Woche starb die Schauspielerin Anne Heche. Am Donnerstag blickte nun Heather Duffy, mit der Heche bis zuletzt den Podcast "Better Together" aufnahm, auf die gemeinsame Zeit mit dem "Ally McBeal"-Star zurück: "Ich musste mir einen Moment Zeit nehmen, um den tiefen Verlust meiner wunderbaren Freundin mit der gütigsten Seele, die ich kenne, zu verarbeiten", schreibt Duffy zu einem Foto, das sie und Heche, Rücken an Rücken, in die Kamera lächelnd zeigt. Heche sei "trotz all der Herausforderungen, denen sie in ihrem Leben gegenüberstand" ein fröhlicher Mensch gewesen: "Liebe und Freundlichkeit in der Welt zu verbreiten, das war ihr das Wichtigste, auch wenn die Welt es manchmal nicht zurückgab."

"Hat vielen LGBTQ+-Menschen auf der ganzen Welt geholfen"

Viele wüssten nicht, wie "mutig und aufopferungsvoll" die Schauspielerin in den späten 1990er-Jahren "für das Recht eintrat, zu lieben, wen man wollte", fährt sie fort: "Ihr öffentliches Eintreten für Gleichberechtigung hat vielen LGBTQ+-Menschen auf der ganzen Welt geholfen, eine Zukunft zu sehen, in der sie in ihrer Wahrheit leben können, die ihr mehr als alles andere wichtig war." Ihr Mut, im Jahr 1997 gemeinsam mit der Moderatorin Ellen DeGeneres über den roten Teppich zu schreiten, habe viel bewirkt, schreibt Duffy weiter: "Ich wünschte, die Medien hätten irgendwann einmal zurückgeschaut, als sie noch bei uns war, um zu erkennen, wie hart sie sie in jenen Momenten verurteilt haben, als sie für die Gleichberechtigung eintrat."

"Diese Welt war nie für eine so schöne Frau wie dich bestimmt"

"Sie war uns weit voraus, und wir alle holen sie gerade erst ein", betont die Podcasterin. "Fliege frei, meine Freundin", beendet sie den Post: "Diese Welt war nie für eine so schöne Frau wie dich bestimmt." Am Freitag, 5. August, war Heche mit ihrem Auto in Los Angeles in ein zweistöckigen Haus gekracht. Dabei brach ein Feuer aus. Die Schauspielerin wurde mit schweren Brand- und Lungenverletzungen ins Krankenhaus gebracht und fiel ins Koma. Eine Woche nach dem Unfall verstarb Heche schließlich im Alter von 53 Jahren. Bereits im Lauf des Tages war sie für hirntot erklärt worden. Obwohl die Schauspielerin Kokain und das Schmerzmittel Fentanyl im Blut hatte, wurde ihr Tod letztlich als "Unfalltod" eingestuft.