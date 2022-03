Die australische Dramedyserie "Wolf Like Me" erzählt eine schrullige Geschichte über das Bedürfnis, geliebt zu werden - trotz düsterer Geheimnisse.

Von wegen Wolke sieben: Eigentlich sollten Gary (Josh Gad) und Mary (Isla Fisher) als frisch verliebtes Paar alles durch die rosa Brille sehen. Doch beide bringen jede Menge Ballast in die Beziehung: Amazon Prime Video zeigt mit "Wolf Like Me" eine romantische Komödie der besonderen Art. Die sechs Episoden der australischen Miniserie sind ab 1. April abrufbar.

Der alleinerziehende Vater und Witwer Gary ist noch nicht über den Tod seiner Frau hinweg, und auch die aufgekratzte Journalistin Mary scheint Bindungsängste zu haben. Schon am Ende der Auftaktfolge kommt in Gary ein Verdacht auf: Seine Auserwählte verbirgt etwas Ungewöhnliches, und Mary tut alles dafür, ihr Geheimnis zu wahren. Zur Not versteckt sie sich auch hinter einer verstärkten Stahltür.

Geduldsspiel mit Horrorelementen

Was genau mit der geheimnisvollen Mary nicht stimmt? Das erfährt Gary nur, wenn er sich wirklich auf sie einlässt. Ihm dabei zuzusehen, erfordert ziemlich viel Geduld.

Die Liebe ist ein seltsames Spiel, erst recht in turbulenten Zeiten. Wie schwierig sie wirklich sein kann und welche inneren Monster besiegt werden müssen, um sich auf einen anderen Menschen einzulassen, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist - Regisseur und Drehbuchautor Abe Forsythe ("Little Monsters") versucht diesem Mysterium mit einem wilden Genremix auf den Grund zu gehen. Charakterdrama, Romcom, nicht immer subtiler Horrorthriller - "Wolf Like Me" ist von allem etwas, aber nichts so richtig.