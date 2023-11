Liebe liegt in der Luft im "Sommerhaus der Stars" (RTL) - so zumindest die Theorie. Während andere Bewohner in einem Liebesbrief rührende Worte für ihre Partnerinnen finden, ist Vanessa von Aleks' Ausführungen frustriert. Der Spott der Konkurrenten lässt nicht lange auf sich warten.

"So was erwartet man nicht beim 'Sommerhaus', das ist ja eine Asi-Show", zeigt sich Samira Klampfl in der aktuellen Mittwochsfolge, der letzten vorm Finale und "Wiedersehen", überrascht. RTL stellt den Bewohnern eine Aufgabe, mit der niemand gerechnet hat: Die Männer - sowie "Princess Charming" Hanna Sökeland - sollen einen Liebesbrief an ihre Partnerinnen verfassen. Arben Zekic stöhnt: "Dafür brauche ich einen Tag!"

Mehr Zeit und Gedanken hätte sich wohl besser Aleks Petrovic machen sollen. Sein Schreiben klingt eher wie eine Kampfansage als eine Liebeserklärung. Romantische Worte? Fehlanzeige! Stattdessen zählt der Reality-TV-Teilnehmer auf, wen sie alles schon rausgeschmissen und besiegt haben.

Die anderen finden klare Worte: "Das war schon emotionslos", findet Ricarda Raatz. "Wenn du mir so was geschrieben hättest, wäre ich richtig sauer gewesen", sagt sie zu Freund Maurice Dziwak. Der macht sich über den Liebesbrief lustig: "Das war mehr so ein Militärprotokoll", zieht er einen drastischen Vergleich. Vanessa tut ihm sogar ein bisschen leid: "Man merkt auch, die ist ein bisschen gebrochen." Und auch Aleks' Erzfeind Serkan ätzt: "In der Schule wäre das ein klarer Fall von 'Thema verfehlt, sechs!'"

Macht Serkan Yavuz einen Antrag? "Nee, das geht jetzt doch zu weit"

Und wie sieht Vanessa das? Genau so wie die anderen. "Ich bin schon enttäuscht", konfrontiert sie Aleks, "da hat nichts Persönliches über mich dringestanden", wirkt sie geknickt. Nicht zum ersten Mal zweifelt die 23-Jährige an ihrer Beziehung: "Wenn man nicht mal in einem Liebesbrief seine Liebe ausdrücken kann, ist denn da überhaupt noch Liebe?", hadert sie. Aleks fühlt sich ungerecht behandelt und schlägt Vanessa beleidigt vor, sie können seinen Brief ja wegschmeißen. Überhaupt: "Ich sage jeden Tag etwas Liebes zu dir!", verteidigt sich der Muskelmann.

Arben Zekic und Serkan Yavuz bringen ihre Partnerinnen mit gefühlvollen Worten zum Weinen vor Rührung. Serkan lobt "Löwenmama" Samira in den höchsten Tönen. Als er plötzlich vor der Mutter seiner Tochter auf die Knie geht, denken alle, dass nun ein Heiratsantrag kommt - doch Serkan ist da schon wieder auf den Beinen und winkt ab: "Nee, das geht jetzt doch zu weit", sagt er und grinst. Ob Samira das auch so witzig findet?

Serkan hat das letzte Wort

Beim Spiel "Ballaballa" läuft es immerhin harmonisch ab: Allen Paaren, bis auf Team "Princess Charming" gelingt es, mit Wasser gefüllte Gymnastikbälle über ein Kletterseil zu bewegen und sie aus der Luft in einem Ziel aus Heuballen zu versenken. Jessi Huber: "Wir haben alles gegeben!" Ihre Freundin Hanna Sökeland ätzt: "Ich schon, du nicht!" Jessi: "Kann man die irgendwo tauschen?"Am Ende heimsen Serkan und Samira den Sieg ein.

Vor der letzten Nominierung ist Vanessa sicher, dass die anderen sie und Aleks rauswerfen werden. Doch Aleks hegt wieder Hoffnung, als Maurice überraschend eine Regeländerung verkündet: Die Paare sollen dieses Mal zwei Stimmen abgeben statt nur einer. Sofort beginnt das Taktieren wieder. Hanna Sökeland spricht sich für Justine und Arben aus. Als Justine sie direkt fragt, ob sie bei ihnen auf der Abschussliste stünde, windet sich die "Princess Charming" jedoch: "Wir sind stark am Zweifeln", sagt sie.

Ohne Zweifel erklärt Serkan bei der Nominierung, wen er auf dem Kieker hat: "Dir würde ich liebend gern in den Arsch treten!", entgegnet er zu Aleks. Und tatsächlich liegt die Entscheidung am Ende in Serkans Hand: "Das war eine Genugtuung für mich, dass ich dir die letzte Stimme gegeben habe", triumphiert er.

Für den ehrgeizigen Aleks und Freundin Vanessa ist die Zeit im "Sommerhaus der Stars" vorbei. Vielleicht trösten sie ja die letzten Worte von Pia Tillmann, die mit Partner Zico Banach kurz zuvor das Haus verlassen musste: "Au revoir, Irrenhaus. Auf Nimmerwiedersehen!"