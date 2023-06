Claudelle Deckert hat sich auf Instagram mit einem freizügigem Bild zu ihrer Liebe für die Sonne bekannt. Die meisten User sind von ihrem Post begeistert. Doch weil sie beim Schutz ihrer Haut auf Sonnencreme-Alternativen setzt, kommt er nicht bei allen gut an.

"Warum ich mich so auf die Sonne freue? Na, weil ohne Sonne kein Leben auf diesem Planeten möglich wäre." Mit diesen Worten richtet sich "Unter uns"-Star Claudelle Deckert an ihre 109.000 Follower auf Instagram. Das Bild zu dem Post zeigt die 49-Jährige oben ohne am Strand: mit Sonnenhut und Sonnenbrille, die Hände strategisch über ihrer Oberweite platziert.

Auf den ersten Blick klingt das nach einem Social-Media-Beitrag, der bei der Fangemeinde der Schauspielerin Freude auslösen sollte. Auch inhaltlich wirkt der Post zuerst nicht gerade kontrovers: Wer hat schon etwas gegen die Sonne? "Sie zaubert uns ein Leuchten in unsere Augen, lässt Stress und Sorgen verblassen", schwärmt Deckert.

Was dann folgt, spaltet jedoch ihre Follower: "Ich stärke meine Zellen von Innen mit Antioxidantien wie OPC, Astaxanthin und Spirulina", so Deckert weiter. Sie nutze "kaum Sonnencreme und wenn dann nur mineralische Sonnencremes", außerdem pflege sie ihre Haut "intensiv mit Feuchtigkeit und beruhigenden Cremes nach einem Sonnenbad".

Zuspruch und Kritik

Für ihre Werbung für alternative Methoden zum Hautschutz erntet Deckert von einem User Unverständnis: "Sonnencreme ist so verdammt wichtig und das liegt nicht daran, dass wir uns alle krank essen, wohl eher werden wir alle krank im Kopf, weil diverse Influencer so gefährliche Halbwahrheiten abseits der Wissenschaft als das Richtige verkaufen", schreibt er. Ein weiterer Kommentator findet einen gemäßigten Ton, teilt die Kritik aber inhaltlich: "Die ganzen 'Naturmittelchen' nutzen mehr den Influencern. Der Haut nur bedingt."

Es gibt allerdings deutlich mehr positive Kommentare zu Deckerts Bild. Viele fragen die Schauspielerin nach Produktempfehlungen oder loben ihr Bild. Die Kritiker sind wohl in der Unterzahl. Allerdings ist einer der beiden kritischen Kommentare der Beitrag mit den meisten Likes und auch der zweite Kritiker erhält viel Zustimmung.

Ein User tanzt ganz aus der Reihe, weil er Deckerts Sonnen-Enthusiasmus so gar nicht teilen möchte: "Mir ist die Sonne zu heiß und zu hell und sie macht Hautkrebs", schreibt er. "Allerdings habe ich jetzt Vitamin-D-Mangel und muss Tabletten nehmen ..."