Mit "Liebling Kreuzberg 2.0" dreht die ARD Degeto derzeit eine Fortsetzung der beliebten Anwaltserie mit Manfred Krug. Diesmal stehen zwei Frauen im Zentrum.

Der Schlapphut war sein Markenzeichen: Als eigensinniger Kreuzberger Rechtsantwalt Robert Liebling begeisterte der 2016 verstorbene Manfred Krug in der ARD-Serie "Liebling Kreuzberg" von 1986 bis 1998 das Publikum. Nun, 25 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge, plant das Erste eine Fortsetzung: Unter dem Arbeitstitel "Lieblings Kreuzberg 2.0" finden derzeit die Dreharbeiten für einen abendfüllenden Spielfilm statt. Handlungsort ist natürlich wieder Berlin. Anders als in der ehemaligen Serie stehen diesmal jedoch zwei Frauen im Zentrum.

Die frischgebackene Juristin Lisa Liebling ( Luise von Finckh) kehrt nach ihrem Studium in die Heimatstadt Berlin zurück. Dort bekommt sie zur Überraschung ihrer Mutter Sarah ( Roswitha Schreiner) die Möglichkeit, die Kanzlei ihres vor langer Zeit verstorbenen Großvaters Robert Liebling zu übernehmen. Es gibt nur ein Problem: Die Kanzlei wurde in der Zwischenzeit von seiner letzten Partnerin Dr. Talia Jahnka ( Gabriela Maria Schmeide) übernommen, und die ist alles andere als begeistert von einer Berufsanfängerin als gleichberechtigte Partnerin.

Wann läuft "Liebling Kreuzberg 2.0"?

Hinzu kommt, dass sich Lisa wie einst ihr Großvater für die Schicksale der "kleinen Leute" interessiert, während Talia hauptsächlich an Profit denkt. Als Lisa dann in guter Absicht gegen die Regeln ihres Berufsstandes verstößt, gerät nicht nur die Zukunft ihrer Kanzlei, sondern auch der Anwaltsgehilfin Senta Kurzweg (Anja Franke spielte schon in der Orignalserie mit!) und dem Junior-Anwalt Cem Oktay (Emre Aksızoğlu) in Gefahr ...

"Liebling Kreuzberg 2.0" ist eine Regiearbeit von Franziska M. Hoenisch. Das Drehbuch stammt von Andrej Sorin. Eine Ausstrahlung ist für die Fernsehsaison 2024/2025 geplant. Die Originalserie stammte in den ersten drei Staffeln von Jurek Becker. Der vielfach ausgezeichnete Autor starb 1997.