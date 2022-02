Funny van Dannen, deutscher Liedermacher mit satirischem Schwerpunkt, hat einen Song über Karl Lauterbach gemacht. Es sei "fast schon eine Hymne auf Ihre stetige und nachhaltige Präsenz all überall", heißt es vonseiten des Plattenlabels an die Adresse des Bundesgesundheitsministers.

Karl Lauterbach gehörte zuletzt zu den deutschen Politikern mit den höchsten Zustimmungswerten und der größten TV-Präsenz, aber ein Gesundheitsminister, den jeder liebt, ist er nicht - es gab Hassmails, sogar Todesdrohungen. Lauterbach ist aber nicht nur ein Politiker im Fokus, sondern inzwischen irgendwie auch Teil der Populärkultur. Anders kann man es wohl kaum erklären, dass ihm der Liedermacher Funny van Dannen jetzt eine eigene Hymne widmet.

Van Dannen, bekannt für Satirestücke und eigenwillige Liebeslieder, träumt in seiner neuen Single "Karl Lauterbach" von einer Demo, auf der Putin, Söder, Trump, Merkel und der Papst gegen den "Zustand der Welt" protestieren. Weiter hinten laufen auch Hansi Flick, Kim Kardashian, Meghan und Ronaldo mit. "Und immer wieder war jemand zu sehen, der sah aus wie Karl Lauterbach". hinterher steht Lauterbach sogar in van Dannens Schlafzimmer, als dieser aufwacht - "da wurde ich irre glücklich, um nicht den Verstand zu verlieren".

"Fast schon als multiple Persönlichkeit , könnte man meinen"

Was Lauterbach nun von dieser Würdigung hält, ist bislang nicht bekannt. Dabei spricht van Dannens Plattenlabel den SPD-Politiker in einer Pressemitteilung direkt an. "Hier ist ein Song für Sie", heißt es in dem Schreiben. "Ein Funny-van-Dannen-Song. Ja, fast schon eine Hymne auf Ihre stetige und nachhaltige Präsenz all überall. Auch wenn es darum geht, den Zustand der Welt zu verbessern, Sie sind dabei. Fast schon als multiple Persönlichkeit, könnte man meinen. Das muss Ihnen erstmal jemand nachmachen." Sollte Karl Lauterbach den Songschreiber kennenlernen wollen, werde man vonseiten des Labels gern "behilflich sein".