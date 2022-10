Lange hat Pop-Superstar Rihanna nichts von sich hören lassen, doch nun scheint sie bereit für ein Comeback: Für den neuen Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever" hat sie ihren ersten neuen Song seit sechs Jahren eingespielt.

Der Hype um den neuen "Black Panther"-Film ist ohnehin schon riesig, nach dieser Veröffentlichung dürfte er noch weiter anwachsen: Für den Soundtrack konnte Marvel Pop-Superstar Rihanna ("Umbrella", Diamonds") gewinnen. Dabei war die Sängerin bereits so lange von der Bildfläche verschwunden, dass einige schon über ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft spekuliert hatten.

Für "Black Panther: Wakanda Forever" hat die 34-Jährige die Ballade "Lift Me Up" aufgenommen, die gerade als Single veröffentlicht wurde. Geschrieben hat sie den Song zusammen mit Produzent Ludwig Göransson und der nigerianischen Sängerin Tems, die mit ihrer Version von Bob Marleys "No Woman No Cry" ebenfalls auf dem Soundtrack vertreten sein wird.

Die erste Fortsetzung des Films "Black Panther", der 2018 zum absoluten Kassenschlager avancierte, kommt am Mittwoch, 9. November, in die deutschen Kinos. Der Soundtrack erscheint schon vorher, am Freitag, 4. November.

Mit Widmung an Chadwick Boseman

"Lift Me Up" ist Rihannas erster eigener neuer Song seit ihrem letzten Studio-Album "Anti", das im Januar 2016 erschienen war. Gewidmet ist er dem verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman, der im ersten "Black Panther"-Film die Hauptrolle gespielt hatte und 2020 einer Krebserkrankung erlegen war.

Seit ihrem letzten Album war Rihanna musikalisch nur zweimal als Gastsängerin in Erscheinung getreten: 2017 wirkte sie auf dem Song "Lemon" der Band N.E.R.D. mit und 2020 auf "Believe It" von der Sängerin PartyNextDoor. "Lift Me Up" läutet nun offiziell die nächste Phase in der Karriere der extrem erfolgreichen Sängerin aus Barbados ein. Neun Grammys hat Rihanna bislang gewinnen können, parallel zur Musik avancierte sie mit Beauty-Produkten und einer eigenen Mode-Marke außerdem zu einer äußerst erfolgreichen Unternehmerin - ihr Vermögen wurde zuletzt auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.