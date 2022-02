In den vergangenen Jahren war es auffallend still um das einstige Supermodel Linda Evangelista geworden: Sie absolvierte keine öffentlichen Auftritte und auch ihr Profil auf Instagram bestand vor allem aus Rückblicken auf die vergangenen Jahre. Den Grund dafür machte die 56-Jährige im September 2021 bekannt: Ein nicht-chirurgisches Verfahren, das mithilfe von Kälte Fettablagerungen in bestimmten Körperregionen reduzieren soll, habe bei ihr das Gegenteil bewirkt. Sie sei "dauerhaft deformiert, selbst nach zwei schmerzhaften, erfolglosen Korrekturoperationen", schrieb Evangelista zum damaligen Zeitpunkt. Nun zeigte sich die Kanadierin zum ersten Mal seit dem misslungenen Schönheitseingriff wieder öffentlich.

Model fordert 50 Millionen Dollar Schadensersatz

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Evangelista ein Foto der US-Zeitschrift "People", dessen aktuelle Titelseite das Ex-Model ziert. "Ich bin noch nicht fertig damit, meine Geschichte zu erzählen, und ich werde weiterhin meine Erfahrungen weitergeben, um mich von der Scham zu befreien, zu lernen, mich wieder zu lieben, und hoffentlich anderen dabei zu helfen", kommentierte Evangelista das Fotoshooting.

In einem exklusiven Interview mit "People" berichtete die Mutter eines 15-jährigen Sohnes zudem, seit dem Eingriff unter emotionalen und körperlichen Schmerz zu leiden. "Ich habe es geliebt, auf dem Laufsteg zu sein. Jetzt fürchte ich mich davor, jemandem über den Weg zu laufen, den ich kenne." Innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach den Behandlungen habe sie zunehmend harte und taube Ausbeulungen an ihrem Kinn, an den Oberschenkeln und im Brustbereich bemerkt, so Evangelista. Seitdem schaue sie nicht mehr in den Spiegel: "Es sieht nicht nach mir aus." Im vergangenen Herbst habe sie deshalb den Hersteller des Behandlungsgerätes verklagt und fordere 50 Millionen Dollar Schadensersatz, so das frühere It-Girl im Gespräch mit "People".