Auch dieses Jahr dürfen jungen Literaturfans zeigen, welche Romane sie am meisten bewegen: Auf der Buchmesse in Leipzig empfängt Gastgeberin Thea Dorn drei Gäste, um mit ihnen über ihre persönliche Buchauswahl zu sprechen.

Ein Liebesroman über ein unglücklich verliebtes Paar? Ein spannender Thriller? Oder doch ein packender Krimi? Beim "Literarischen Quartett U21" haben die Jugendlichen das Sagen und können über das sprechen, was sie begeistert: Bücher. Im Rahmen dieses Sonderprogramms auf der Leipziger Buchmesse unterhalten sich drei Literaturfans mit Gastgeberin Thea Dorn über ihren jeweiligen Lieblingsroman. Die 45-minütige Debatte wird am Donnerstag, 27. April, aufgezeichnet und am nächsten Tag ausgestrahlt (Freitag, 28. April, 0.30 Uhr, ZDF).

"Das 'U21-Quartett' im vergangenen Jahr hat mir riesigen Spaß gemacht", erinnert sich Thea Dorn zurück. "Ich bin immer noch beeindruckt, wie klug und mit welcher Leidenschaft meine drei jungen Gäste über Literatur diskutiert haben." Die Sendung habe "gezeigt, wie falsch diejenigen liegen, die pauschal behaupten, die Jugendlichen von heute hätten mit Literatur nichts mehr am Hut."

Bis Sonntag, 5. März, können sich Bücherfans von 16 bis 21 Jahren für das "Literarische Quartett U21" bewerben. Zu den vorgeschlagenen Büchern sollen Romane gehören, die sich dafür eignen, in der heutigen Zeit gelesen zu werden. Ob es sich um eine Neuerscheinung oder einen Literaturklassiker handelt, spielt keine Rolle. (Infos unter www.zdf.de/kultur/das-literarische-quartett.)