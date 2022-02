Kurioser Moment bei der Übertragung des Super Bowls: Vor laufender Kamera spuckte Supermodel Heidi Klum einen Bissen Hot Dog in einen Mülleimer.

Traditionell verspricht die Halbzeitshow beim Super Bowl, dem größten American-Football-Ereignis überhaupt, Stardichte und Glamour. Weniger glamourös ging es hingegen in einer Szene bei ProSieben zu, wo das Sport-Spektakel live aus Los Angeles übertragen wurde. Superstar Heidi Klum, die bei der Vorberichterstattung moderierte, sorgte für einen Mini-Eklat, als sie vor laufender Kamera einen Hot-Dog-Bissen ausspuckte. Gemeinsam mit Moderator Max Zielke sollte sie die US-amerikanische Spezialität aus dem Stadion probieren. "Was ist das überhaupt für ein Ding?", urteilte das Supermodel - die Würstchen in Deutschland seien "auf jeden Fall besser".

Nachdem sie abgebissen hatte, schien die 48-Jährige das Hot-Dog-Stück jedenfalls nicht herunterschlucken zu können. "Hätte mal nicht so doll reinbeißen sollen", kommentierte sie - und kaute und kaute. "Wir reden weiter, wenn du wieder reden kannst", spöttelte Zielke. Dann rannte Klum aus dem Bild, während der Moderator trocken erläuterte: "Heidi muss ausspucken". Das tat sie dann auch: Die Live-Bilder zeigten, wie Klum einen Mülleimer gereicht bekam, in den sie den Hot Dog loswurde. Immerhin: Anschließend zeigte sie ihre Professionalität, kehrte zurück und moderierte einfach weiter.

Bei Social Media sorgte der Vorfall naturgemäß für Aufsehen - ein User kommentierte: "Es ist die reinste Cringe Show". Und auch die ProSieben-Sendung "ran Sport" ließ die Szene auf Instagram genüsslich Revue passieren: "Max Zielke wird von Heidi Klum mit einem Hot Dog gefüttert. Besser wird es heute nicht mehr."