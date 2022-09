"Last One Laughing" geht in die nächste Runde: Die Sendung mit Moderator Michael "Bully" Herbig startet an Ostern 2023 mit der vierten Staffel.

Ostern 2023 geht die Amazon Prime-Show "LOL: Last One Laughing" (kurz: "LOL") in die nächste Runde. Bei einer Pressekonferenz verriet der Streaminganbieter, welche Stars in Staffel vier dabei sind.