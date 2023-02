Diese zehn Teilnehmenden machen den Sieg in der vierten Staffel von "LOL: Last One Laughing" unter sich aus. Hintere Reihe, von links: Max Giermann, Martina Hill, Gastgeber Michael Bully Herbig, Elton, Moritz Bleibtreu und Jan van Weyde. Vordere Reihe, von links: Michael Mittermeier, Cordula Stratmann, Kurt Krömer, Hazel Brugger und Joko Winterscheidt.

Michael Bully Herbig erteilt wieder Lachverbot: An Ostern 2023 startet die Amazon Prime-Show "LOL: Last One Laughing" (kurz: "LOL") in die vierte Staffel. Nun gab der Streamer auch die letzten beiden Stars bekannt, die in der Comedyshow um den Sieg kämpfen: Es sind ein Rückkehrer und ein Neuling.