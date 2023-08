Im Mai hat sich Lola Weippert von ihrem Freund getrennt. Über die Gründe für das Liebes-Aus schwieg sie sich bislang aus. Doch nun erklärte die TV-Moderatorin via Instagram, warum die Beziehung scheiterte.

Auf Instagram scheut Lola Weippert nicht davor zurück, private Einblicke zu geben. Auch romantische Fotos mit ihrem Freund, Profi-Surfer Eric Plancon, durften da lange Zeit nicht fehlen. Ende Mai war das Liebesglück der beiden aber passé, als die TV-Moderatorin das Beziehungsaus bestätigte. Warum die Beziehung scheiterte, darüber verlor die 27-Jährige kein Wort - bis jetzt. In einer Frage-Antwort-Runde mit ihren Followerinnen und Followern zeigte sich Weippert nun offen.

Auf die Frage einer Userin, wie es ihr gelungen sei, nach der Trennung wieder Freude am Leben zu finden, antwortete das bekannte TV-Gesicht: "Ich habe mich in der Beziehung irgendwann gefühlt wie eine Drogenabhängige, die nicht von etwas wegkommt, was ihr offensichtlich nicht guttut." Das habe ein Gefühl der Schwäche in ihre ausgelöst. Ihr Umfeld habe dieses Abhängigkeitsverhältnis schon eher erkannt, "nur ich nicht", so Weippert weiter.

Erst dank Therapie und Spiritualität habe sie gelernt, "mich selbst mehr zu lieben als meinen Ex". Selbstwert und Selbstbewusstsein seien wunde Punkte bei ihr, räumte die Moderatorin ein - "aufgrund gewisser Erlebnisse in meiner Kindheit / Jugend". Doch sie sei auf dem Weg, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen: "[Ich] lerne, mich immer mehr zu lieben und für mich einzustehen."