"Louder Than Ever" lautet das Motto, unter dem MagentaTV und MagentaMusik das Wacken Open Air 2023 übertragen. An vier Tagen dürfen sich Metal-Fans über Eindrücke vom "Holy Ground" in Schleswig-Holstein freuen.

180 Bands und Solo-Acts aus 30 Ländern an vier Tagen: Die 32. Ausgabe des weltberühmten Wacken Open Airs in der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein hat Fans in diesem Jahr noch mehr als sonst zu bieten. Allen Metal-Heads, die in diesem Jahr nicht live dabei sein können, spendet die Telekom Trost: Unter dem Motto "Louder Than Ever" kann das Megaevent von Mittwoch, 2. August, bis Samstag, 5. August, exklusiv auf MagentaTV, Kanal 141 bei Standardbelegung sowie beim Sender #dabeiTV verfolgt werden. MagentaMusic bietet zudem einen kostenlosen Livestream an.

"An Wacken führt kein Weg vorbei", freut sich Arnim Butzen über das Angebot. Der Telekom-TV-Chef verspricht: "Vier Tage rasante Gitarrensoli und Leidenschaft pur, auch als Livestream bei MagentaMusik. Egal wo man ist, es kann geheadbangt werden: Das wird laut und unvergesslich!"

Doro feiert Bühnenjubiläum

Los geht es am Mittwoch, unter anderem mit Doro, die auf eine inzwischen 40 Jahre dauernde Karriere zurückblicken kann: "Wir stehen mit unserer Jubiläumsshow in den Startlöchern und können es kaum erwarten, für die Fans in Wacken zu performen", freut sich die 59-Jährige auf ihren Auftritt auf der Louder-Bühne. Am Donnerstag bringen Halloween die Faster-Stage zum Beben. Am Freitag folgt Iron Maiden auf der Harder-Stage. Am Samstag sind schließlich Heaven Shall Burn auf der Faster-Bühne zu sehen.

Die Aufritte stehen im Anschluss als Video-on-Demand in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik zur Verfügung. Zur Einstimmung können RTL+-Abonnenten außerdem schon jetzt den Zweiteiler "Legend of Wacken" mit Charly Hübner und Aurel Manthei in den Hauptrollen sehen. Erzählt wird darin das Lebenswerk der Festival-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen.