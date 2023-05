Bei Netflix nimmt man das Sprichwort "Liebe macht blind" wörtlich: Vier Staffeln des US-Datingformats "Love is Blind" veröffentlichte der Streamingdienst bereits. Nun soll die erfolgreiche Show - wie schon "Too Hot to Handle" - auch eine deutsche Version bekommen.

Ob "Schwiegertochter gesucht", "Der Bachelor" oder "Nur die Liebe zählt": Deutschland hat eine lange Geschichte im Verkuppeln von bindungswilligen Singles im Fernsehen. Zuletzt machte Netflix den alteingesessenen Sendern Konkurrenz - mit der überaus erfolgreichen deutschen Adaption der Datingshow "Too Hot to Handle". Nun legt der Streamingdienst erneut nach: Wie Netflix am Montag ankündigte, soll auch die Reality-Serie "Love is Blind" einen deutschen Ableger erhalten. "Love is Blind: Germany": Die Bewerbungsphase läuft Das Format, das in der US-Version bereits vier Staffeln umfasst und schon in Ländern wie Brasilien und Japan adaptiert wurde, folgt einem ungewöhnlichen Konzept: 30 Singles lernen einander einzig und allein über gemeinsame Gespräche kennen, ohne ihre potenziellen Partnerinnen und Partner zu sehen. Erst, wenn sich die möglichen neuen Paare verlobt haben, bekommen sie einander zu Gesicht. Bereits wenige Wochen später treten sie vor den Altar - und entscheiden, ob Liebe tatsächlich blind macht. "Dass der Appetit des deutschsprachigen Publikums für Reality- und Datingshows groß ist, ist kein Geheimnis. Den wollen wir stillen und unsere Zuschauerinnen mit einzigartigen neuen Shows überraschen", erklärt Wiebke Schodder, Director Non-Fiction Content Netflix DACH. Bei "Love is Blind: Germany" handle es sich um "das emotionalste Beziehungsexperiment der Welt", verspricht Schodder. Derzeit seien insgesamt zehn Episoden geplant, die noch in diesem Jahr produziert werden und 2024 bei Netflix zu sehen sein sollen. Interessierte können sich online bewerben (www.redseven.de/loveisblind).