Nach einer längeren Pause schickt RTLZWEI wieder flirtwillige Singles auf die Liebesinsel. Los gehen soll es bereits in Kürze. Dabei hält die achte Staffel von "Love Island" einige Überraschungen parat.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" geht in die achte Runde: Wie RTLZWEI am Donnerstag bestätigte, treffen bereits am Montag, 11. September, 20.15 Uhr, mehrere Frauen und Männer in dem RTLZWEI-Format erstmals vor der Kamera aufeinander. Ab Dienstag, 12. September, werden sie fortan immer montags bis freitags sowie sonntags, um 22.15 Uhr, um die große Liebe buhlen und mit etwas Glück am Ende 50.000 Euro gewinnen.

Die neuen Folgen sollen dem Sender zufolge "interaktiver denn je" werden - vor allem montags. Wie RTLZWEI verlauten ließ, soll von nun an jede montägliche Ausgabe der Show live ausgestrahlt werden. Dadurch soll es den Zuschauerinnen und Zuschauern per App möglich sein, noch stärker in das Geschehen der Sendung einzugreifen als in den vorherigen Staffeln.

Sylvie Meis bekommt Unterstützung

Neu ist auch die diesjährige Kulisse: Zum ersten Mal befindet sich die "Liebesinsel" in Griechenland, zuvor wurde das Format auf Mallorca und Teneriffa aufgezeichnet. Wer sich dort auf die Suche nach der großen Liebe begibt, ist noch nicht bekannt. Unter den neuen Kandidatinnen und Kandidaten soll sich jedoch unter anderem "Nachwuchs aus prominentem Hause" befinden. Zudem ziehe zum ersten Mal ein Geschwisterpaar gemeinsam in die Villa ein. Moderiert wird die Sendung abermals von Sylvie Meis, die ihre Vorgängerin Jana Ina Zarrella im Jahr 2021 ablöste. Zum ersten Mal soll Meis zudem Unterstützung von einer "prominenten Co-Moderatorin" bekommen.

Die achte Staffel der Datingshow startet nach mehr als einem Jahr Sendepause. Die bislang letzte Folge lief am 11. April 2022. Zuletzt hatte man versucht, jährlich eine statt zwei Staffeln zu etablieren - mit durchwachsenem Erfolg. Nach eher mauen Quoten für die Frühjahrsstaffel soll "Love Island" nun wieder zur gewohnten Frequenz zurückkehren und einmal pro Jahr bei RTLZWEI zu sehen sein.