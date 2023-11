Tom Ellis ist wieder Vater geworden: Auf Instagram teilt der "Lucifer"-Star erste Fotos und bedankt sich bei der Leihmutter.

Als Teufel höchstpersönlich begeisterte Tom Ellis in der Serie US-amerikanischen Serie "Lucifer" von 2016 bis 2021 die Zuschauer. Nun teilt der inzwischen 44-jährige Schauspieler auf Instagram sein privates Glück: Er und seine Ehefrau Meaghan Oppenheimer sind Eltern einer Tochter geworden: "Unsere Tochter Dolly Ellis-Oppenheimer wurde am 8. November geboren und hat innerhalb von fünf Stunden nach ihrer Geburt den SAG-Streik im Alleingang beendet", scherzt Ellis in der Bildunterschrift zu einem Foto, das ihn und seine Ehefrau über ein Babybettchen im Krankenhaus gebeugt zeigt. "Wir lieben sie", ergänzt der gebürtige Waliser und sendet "ein großes Dankeschön an unsere tolle Leihmutter".

Ellis' Ehefrau Meaghan Oppenheimer teilte dieselbe Nachricht auf ihrem Konto. Dazu stellte sie ein Foto, auf dem das Gesicht des schlafenden Babys zu sehen ist. Auf einem weiteren Schnappschuss trägt Ellis das Kind auf seinem Arm. Für die 37-Jährige ist es das erste Kind. Ellis hat eine 18-jährige Tochter namens Nora aus einer früheren Beziehung sowie die beiden Töchter Florence (15) und Marnie (11) aus seiner früheren Ehe mit der britischen Schauspielerin Tamzin Outhwaite. Mit der inzwischen 53-Jährigen war Ellis von 2006 bis 2014 verheiratet.

Hochzeit mit weiteren "Lucifer"-Stars

Ellis und Oppenheimer lernten sich 2015 kennen. Im Juni 2019 gaben sie sich im Beisein von "Lucifer"-Stars wie Lauren German, Lesley-Ann Brandt, D.B. Woodside, Aimee Garcia, Kevin Alejandro und Rachael Harris das Ja-Wort. "Lucifer" endete 2021 nach sechs Staffeln und 93 Folgen. Die ersten drei Staffeln wurden vom US-amerikanischen Fernsehsender Fox produziert und in Deutschland bei Amazon Prime Video ausgestrahlt. Ab Staffel vier übernahm Netflix.

Die US-Amerikanerin Meaghan Oppenheimer arbeitet als Drehautorin und schrieb einzelne Episoden für die Serie "Queen America" und für das "The Walking Dead"-Spin-off "Fear the Walking Dead". Auch am Drehbuch zum Musikfilm "We Are Your Friends" mit Zac Efron war Oppenheimer beteiligt.