Alles neu bei den Geissens: In der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" (montags, 20.15 Uhr auf RTLZWEI) ruft Robert in Monaco den Familienrat ein. Der 58-Jährige hat große Pläne für die Zukunft, die er seiner Familie mitteilen will, denn: "Ich bin ja immer noch das Familienoberhaupt und habe am meisten zu sagen." Carmen schüttelt den Kopf: "Der spinnt wohl!"

Trotz der üblichen Kabbeleien: Die Eheleute sind sich einig, dass ein Umzug ins Haus steht. Robert hat so gar keine Lust, potentielle Lover seiner bald volljährigen Tochter Davina in der Familienwohnung ein- und ausgehen zu sehen: "Freunde haben bei mir in der Wohnung nix zu suchen!", stellt er kategorisch fest. Eine Lösung hat der Millionär aber schon parat: Statt weiter gemeinsam im Penthouse in Monaco zu wohnen, sollen zwei neue Wohnungen bezogen werden: eine neue für die Eltern ("Das Penthouse ist für uns zwei allein viel zu groß") und eine, in der die Schwestern zusammen wohnen.

"Die Geissens": Shania und Davina wollen sich kein Zimmer teilen

Shania (16) ist von den Neuigkeiten entsetzt: "Aber wie viele Schlafzimmer haben wir dann? Ich schlafe auf keinen Fall mit Davina in einem Raum!" Auch Davina hat keinen Bock auf zu viel Nähe: "Auf gar keinen Fall leben wir im gleichen Zimmer!", blockt sie die Pläne ab. Eine WG, in der jede ihr eigenes Schlafzimmer hat, ginge für die fast 18-jährige dann aber doch in Ordnung. Robert ist in Gedanken schon beim Umzug. Das Problem: "15 Jahre in einem Apartment - da kommt so einiges zusammen." Nach einem kurzen Blick in den Keller, in dem es ein Wiedersehen mit den abgelegten Kuscheltieren der Kinder und jeder Menge Fotos von früher gibt, bricht Robert die Aktion abrupt ab: "Schluss jetzt, das wird mir hier zu viel!"

Zu viel bekommt auch Davina bei einer Rettungsaktion für Carmens Twizy. Rückblick: Shania hatte das Elektroauto beim Rangieren in der Garage beschädigt, Carmen aber nicht die Wahrheit darüber gesagt. Beim Versuch, ein Ersatzteil einzubauen, streiten sich die Schwestern lautstark. Shania zu Davina: "Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ich gebe dir alles und du machst das." Davina sieht jedoch überhaupt nicht ein, wieso sie die ganze Arbeit machen muss, und geht spontan in einen Sitzstreik.

Robert überführt Shania der Lüge

Als plötzlich Robert und Carmen dazu kommen, eskaliert die Situation und die Wahrheit kommt ans Licht. Während ein paar Angestellte der Geissens sich um Carmens Auto kümmern, grinst Shania: "So bin ich halt." Robert kennt seine Pappenheimer: "Shania hat es faustdick hinter den Ohren. Die lügt, ohne rot zu werden. Aber das hat noch ein Nachspiel", sagt er.

Weil sie beim Unfall mit dem Twizy gelogen haben, verdonnert Robert Shania dazu, seine Garage zu streichen. Der Ferrari-Fan wünscht sich eine rote Bodenfarbe, passend zum Design der Kultmarke. Und siehe da: Shania lässt sich nicht lumpen und greift beherzt zur Farbrolle. Auch die Garagenwand wird mithilfe von Schablonen und Sprühfarbe verschönert. Am Ende sind ausnahmsweise alle Geissens mit dem Ergebnis zufrieden. Nur nach "Strafe" sieht das alles eher nicht aus.

Die gute Stimmung setzt sich auch beim Heimatbesuch der Millionärsfamilie in Köln fort. Während Carmen bei "Schlag den Star" erfolgreich ist, zeigt Robert seinen Töchtern im gepimpten Reisebus wichtige Stationen seiner Jugend: von der ersten gemeinsamen Wohnung mit Carmen über die Räumlichkeiten der ehemaligen "Uncle Sam"-Stätte, wo Robert seine Millionen gemacht bis zu Roberts Elternhaus. Davina staunt über die penible Sauberkeit dort: "Das ist hier so ordentlich, das ist unnormal!"

Fahrtraining bei den Schumachers

Kurze Zeit später fließen bei der fast 18-jährigen dann Tränen - Freudentränen. Robert und Carmen übergeben ihr im Autohaus ihren ersten eigenen fahrbaren Untersatz: einen 450 PS starken Q8 von Audi. Davina: "Das ist ein Traumauto. Ich bin Mama und Papa so dankbar." Doch viel Zeit für Rührung bleibt nicht, denn Robert drängt schon zum nächsten Termin: Davina bekommt ein Fahrsicherheitstraining. Natürlich nicht bei irgendwem ...

Die Geissens besuchen Ex-Formel-1-Rennfahrer Ralf Schuhmacher und dessen Sohn David auf ihrem Trainingsgelände. "David kenne ich schon, seit ich ein Baby bin", freut sich Davina über ihren persönlichen Fahrtrainer. Nach ein paar Versuchen bringt sie den PS-Boliden auch auf nasser Fahrbahn sicher zum Stehen. Dieser Ausflug nach Deutschland hat sich für die Geissens wirklich gelohnt.