"Wenn wir noch in die Sauna gehen, nehme ich einen Espresso": An Tag 3 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Schwerin zeigt sich Luisa (25) schwitzfreudig. Gastgeberin Kateryna (40) hat jedoch andere Pläne für die Runde: Ihr "beschwipster Himbeertraum" ist erst der Anfang.

Dolmetscherin Kateryna hat sich von Beginn der Schweriner "Dinner"-Runde an als feucht-fröhlich herausgestellt - und als kulinarisch extrem versiert. Brücken-Ingenieurin Daniela (36) liefert dazu an Tag 3 die Erklärung: "Zwischen 30 und 40 hat man schon einiges probiert, da sind die Geschmacksknospen am entwickeltsten." Luisa (25) fällt noch nicht in diese Kategorie. Doch der "kleine Schluckspecht" (Brian, 32) hat die unterschiedlichsten Ambitionen.

Im schicken Haus von Gastgeberin Kateryna in Wittenfördern bei Schwerin hat es dem Kochküken der Runde vor allem die private Panorama-Sauna. Doch die anderen sind nicht so heiß aufs Schwitzen wie die Jüngste. Sie wollen vor allem "Mehr Meer", wie das Motto des Menüs lautet. Es gibt reichlich verklausuliert präsentierte Gänge, nämlich "Meer, mehr Meer", "Wald und Wiese" und "Beschwipster Himbeertraum".

"Wo ist da die Kunst beim Kochen?"

Hinter der verschlüsselten Vorspeise verbergen sich Garnelen und Jakobsmuscheln auf Tomaten-Mango-Chutney und Avocado-Dip, gefolgt von einer Hauptspeise, die Richard (32) direkt in "so ein Steakhouse" verortet: "Fleisch, Tortelloni und Trüffel drübergekloppt". Für Kateryna heißt es aber: "Erstmal die Katzen füttern." Sie kocht nämlich umgeben von sphinxartige blickenden flauschigen Vierbeinern, denen die Dolmetscherin mit russischen und ukrainischen Wurzeln treu ergeben ist: "Wenn ich sie nicht immer wieder mit etwas Leckerem füttere, jagen sie mir ihre Krallen in die Wade."

Seit 27 Jahren ist Kateryna in Deutschland und seit 13 Jahren Mutter des Teenagers Tim. Dieser befindet sich in der glücklichen Lage, fast täglich fein Kredenztes auf seinem Teller zu finden. "Ich muss ihn zum Essen animieren", erklärt Kateryna. Zumindest ansatzweise scheint die Rechnung aufzugehen: "Er fotografiert und postet die Gerichte immer." Sein Fleisch mag Tim immer so pur wie möglich - "Daher kann ich keine Soßen", Kateryna. Doch genau der Jus zum klassischen "Dinner"-Rinderfilet überzeugt den kritischen Richard: "Die war mutig und hatte 'Bums'".

Nicht so viel Anklang finden die Tortelloni im russischen Pelmeni-Teig: "Die Kartoffelfüllung hat die Trüffel erdrückt", zeigt sich Daniela enttäuscht. Das recht ungewürzte Rinderfilet bewegt Luisa: "Wenn ich selber würzen soll - wo ist da die Kunst beim Kochen?" Alles jedoch Jammern auf hohem Niveau: Mit 32 Punkten schiebt sich Kateryna auf Platz 1 - nicht nur Dank reichlich Hochprozentigem nicht nur im Torte-mit-Himbeergeist-Dessert "Beschwipster Himbeertraum". Derweil bleibt Luisas großer Wunsch an dem Abend ("Gehen wir noch in die Sauna? Ich bin prepared.") unerfüllt - vielleicht ein anderes Mal.