Tanja Szewczenko erhielt kürzlich einen Brief, der sie "mitten ins Herz" traf. Auf Instagram sprach sie nun ganz offen über den Tod ihres Vaters, den sie 40 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Was das mit ihr macht und wofür sie besonders dankbar ist, erklärte sie in via Instagram.

Tanja Szewczenko (45) bekam diese Woche einen Brief, der sie "emotional mitten ins Herz" traf, wie die dreifache Mutter in einem Instagrampost mitteilte: Ihr Vater sei verstorben. Nach knapp 40 Jahren ohne Kontakt musste sie jetzt Abschied von ihm nehmen. Sie habe ihn seit ihrem sechsten Geburtstag nicht mehr zu Gesicht bekommen, erklärte die Schauspielerin. "Ich bin ein klassisches Scheidungskind", beschrieb der ehemalige "Alles was zählt"-Star in ihrer Instagram-Story. "Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ungefähr fünf bis sechs Jahre alt." Das Sorgerecht lag alleine bei ihrer Mutter. Jeder sei danach seiner Wege gegangen. Sie habe sich einfach damit arrangiert. Eine Frage habe sie sich dann aber doch immer wieder gestellt: "Ist er stolz auf mich?" Im Gedenken an ihren Papa veröffentlicht sie eine Bilderreihe aus ihren Kindheitstagen. Darauf sind die beiden herumalbernd und scheinbar glücklich zu sehen. Die Bildunterschrift lautet: "Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie es sein wird, wenn dieser Tag kommt. Gestern hat es mich dann emotional mitten ins Herz getroffen." Momentan ringe sie noch nach den richtigen Worten, räumte Szewczenko ein - und beendete ihr emotionales Statement mit den Worten: "Mach es gut, Papa!" Tanja Szewczenko wünschte sich immer eine eigene Familie Alles, was sie sich immer gewünscht habe, sei ihre eigene Familie, "weil ich das so selbst als Kind nicht hatte", berichtete Szewczenko ihren Followerinnen und Followern gerührt in ihrer Story. Die Nachricht vom Tod ihres Vaters, der Verlust, habe es ihr noch einmal bewusst gemacht, wie wichtig Familie sei und wie dankbar sie für ihren Mann Norman und ihre drei Kinder sei. Sie hege einen Herzenswunsch, nämlich "dass Norman und ich die Einheit bleiben, die wir sind". Immerhin sei sie mit ihm bereits seit 15 Jahren zusammen. Nichtsdestotrotz betonte sie, dass ein Paar "natürlich nicht unbedingt nur wegen Kindern zusammenbleiben" sollte. "Wenn es nicht mehr passt, dann ist das manchmal so. Wie bei meinen Eltern", betrachtet Szewczenko diese Situation ganz nüchtern.